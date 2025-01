Die New Jersey Devils unterliegen den New York Rangers. Bild: keystone

Devils verlieren gegen Erzrivalen – Tampa schlägt Boston deutlich

Rangers – New Jersey 3:2nV

Nico Hischier, 1 Schuss, 1 Strafe, 21:35 TOI

Timo Meier, 2 Schüsse, 1 Block, 2 Checks, 21:11 TOI

Jonas Siegenthaler, 2 Schüsse, 2 Blocks, 18:42 TOI

Die New Jersey Devils unterliegen in der Nacht auf Freitag auswärts gegen die New York Rangers 2:3 nach Verlängerung. Die Schweizer Fraktion der Devils bleibt ohne Skorerpunkt.

Die als Favorit angetretenen Devils können sich die Niederlage, die immerhin noch einen Punkt einträgt, leisten. Sie rangieren in der Eastern Conference immer noch in der Spitzengruppe, obwohl vier der letzten fünf Partien verloren gingen. Die Serie von sechs Auswärtsspielen in Folge ist nun beendet und die Mannschaft mit Captain Nico Hischier, Stürmer Timo Meier, der seit vier Partien auf einen Treffer wartet, und Verteidiger Jonas Siegenthaler kann sich wieder vor eigenem Anhang präsentieren.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/SPORTSNET

Tampa Bay – Boston 4:1

Janis Moser verletzt

Den Tampa Bay Lightning gelang ohne Janis Moser gegen den Tabellennachbarn Boston Bruins ein 4:1-Sieg. Der Bieler hat verletzungsbedingt bereits ein Dutzend Mal zuschauen müssen. Die Dallas Stars, die derzeit auf Lian Bichsel verzichten, feierten gegen die Philadelphia Flyers den sechsten Sieg in Folge (4:1). (abu/sda)