Davos empfängt Servette – können sich die Bündner vom Strich absetzen?

Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

YB behält die rote Champions-League-Laterne bis zum Schluss: «Es ist eine Enttäuschung»

Die Young Boys verlieren auch das letzte Spiel der Champions League und verabschieden sich nach dem 0:1 gegen Roter Stern Belgrad als punkteloser Letzter aus der Königsklasse.

Ehrenvoll verabschieden wollten sich die Young Boys von der höchsten europäischen Fussballbühne. Den Fans mit einer kämpferischen, offensiv spektakulären Leistung etwas zurückgeben für die Loyalität in dieser harzigen Saison. So versprachen das Trainer Giorgio Contini und Rechtsverteidiger Lewin Blum am Vortag des abschliessenden Heimspiels gegen Roter Stern Belgrad.