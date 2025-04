Pius Suter (Nummer 24) wird von seinen Mitspielern gefeiert. Bild: imago

3 Tore in Schlussminute! Pius Suter verhilft Vancouver zu Comeback des Jahres

Wahnsinn in der NHL! Dank drei Toren in der Schlussminute rettet sich Vancouver in die Verlängerung und siegt dort noch – Pius Suter erzielt dabei zwei Tore. Für die restlichen Schweizer gab es herbe Klatschen.

Niklas Helbling Folge mir

Mehr «Sport»

Dallas – Vancouver 5:6 n. V.

Lian Bichsel (DAL), 2 Schüsse, 1 Block, 3 Checks, 14:24 TOI

Pius Suter (VAN), 2 Tore, 5 Schüsse, 1 Block, 2 Checks, 21:31 TOI



Zwei Minuten und 21 Sekunden vor Schluss trifft Mikael Granlund ins leere Tor. 5:2 für Dallas. Das zweite Tor innert 24 Sekunden ist die vermeintliche Entscheidung, die Hoffnungen bei den Gästen aus Vancouver sind verschwindend klein. Der Goalie verlässt das Eis erst gar nicht mehr. Doch dann trifft genau eine Minute vor Schluss Aatu Raty für die Canucks. Noch immer scheint der Rückstand von zwei Toren aber eine unüberwindbare Hürde. Trotzdem versucht es Vancouver noch einmal mit sechs Feldspielern. Es folgen die Sekunden von Pius Suter.

Der 28-jährige Zürcher erzielt 30 Sekunden vor Schluss den Anschlusstreffer. Noch jubeln die Gäste nur verhalten. 23 Sekunden später trifft Suter aber erneut – es ist Vancouvers drittes Tor innert 53 Sekunden und so kommen die Canucks trotz 2:5-Rückstand tatsächlich noch in die Verlängerung.

Und dort setzen die Kanadier ihren Lauf fort. Zwar dauert es dieses Mal etwas länger als nach den vorherigen Toren, doch trifft Kiefer Sherwood nach 3 Minuten und 44 Sekunden zum Sieg für Vancouver, das nach zwei Dritteln 0:3 zurückgelegen hat. Es ist wohl das Comeback des Jahres – sicher in der NHL, womöglich auch im Sport überhaupt.

«Wir sind auch nach dem 0:3 dran geblieben, haben weiter gekämpft, bis zum Schluss daran geglaubt und schöne Spielzüge gemacht», erklärte Doppelpackheld Suter danach. Ausserdem sprach er von harten Wochen, die das Team hinter sich habe. Vancouver gewann nur vier der letzten zehn Spiele und wird die Playoffs wohl verpassen. In den verbleibenden vier Spielen müsste Vancouver auf das achtplatzierte Minnesota noch sechs Punkte aufholen – eine Herkulesaufgabe, gibt es in der NHL für einen Sieg doch nur zwei Zähler.

Anders sieht dies bei den Dallas Stars aus. Trotz der Niederlage ist das Team um Lian Bichsel, der in der Nacht auf Mittwoch ohne Skorerpunkt blieb, sich in knapp 15 Minuten Eiszeit aber durch drei Checks bemerkbar machte, weiterhin auf Kurs für Platz 2 in der Western Conference.

Hockey haut dich um!



Das ist der Link zum aktuellen Programm. Auch in dieser Saison können die Eishockeyfans ausgewählte NHL-Spiele mit Schweizer Beteiligung im Free-TV auf TV24 live mitverfolgen.

New Jersey – Boston 2:7

Nico Hischier (NJ), 1 Assist, 1 Check, 17:41 TOI

Timo Meier (NJ), 1 Goal, 2 Schuss, 1 Block, 1 Check, 17:21 TOI



Nico Hischier und Timo Meier mussten mit den New Jersey Devils gegen die Boston Bruins eine herbe Klatsche einstecken. Zwar liessen sich die beiden Schweizer je einen Skorerpunkt gutschreiben – Hischier assistierte beim 1:3, Meier erzielte das 2:3 –, doch kamen die Devils gegen Boston am Ende 2:7 unter die Räder. Dennoch ist New Jersey so gut wie sicher in den Playoffs. Der Vorsprung auf das Quartett unter dem Strich beträgt zehn Punkte, alle vier Teams haben noch fünf Spiele ausstehend.

Pittsburgh – Chicago 5:0

Philipp Kurashev, 2 Schüsse, 11:41 TOI

Auch für Philipp Kurashev und seine Chicago Blackhawks endete der Abend mit einer deutlichen Niederlage. Beim Auswärtsspiel in Pittsburgh unterlag Chicago 0:5. Die Playoffs sind beim zweitschlechtesten Team der NHL aber ohnehin schon länger kein Thema mehr.