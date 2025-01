Für die Schiedsrichter in der Bundesliga kommt es zu einer Aufgabe. Bild: www.imago-images.de

Die Bundesliga startet ein neues Projekt für eine Veränderung beim VAR

Der Videoschiedsrichter spaltet auch Jahre nach seiner Einführung die Fussballfans. Nun kommt eine Neuerung, die helfen soll.

Bereits in der kommenden Woche soll offenbar im deutschen Fussball das Pilotprojekt mit Schiedsrichter-Durchsagen im Stadion nach Eingreifen des Videoassistenten gestartet werden. Das berichtet der «Kicker».

Es gebe allerdings noch nicht in allen Stadien die technischen Voraussetzungen dafür, dass die Ansagen der Referees über deren Funk-Headsets auf die Lautsprecher übertragen werden können. Am Montag hat der Deutsche Fussball-Bund zu einer Pressekonferenz geladen und will weitere Auskünfte geben.

So wurden die Entscheidungen an der Weltmeisterschaft der Frauen kommuniziert. Video: SRF

Aber funktioniert die Technik?

Anfang Januar hatte Kircher bereits im «Kicker» eine solche Entwicklung angedeutet. «Bezüglich der Stadion-Durchsagen laufen Gespräche, es gibt intensive Überlegungen. Und wir wären auf eine mögliche Pilotphase in der Rückrunde vorbereitet», sagte Kircher, der aber auch anfügte: «Da gilt es auch noch Erkenntnisse der Fifa abzuwarten: Wie kommt es an, und funktioniert auch die Technik einwandfrei? Die darf unsere Schiedsrichter natürlich nicht im Stich lassen.»

Es müsse gewährleistet sein, dass die entscheidenden Bilder auf den Videotafeln direkt eingeblendet würden und «nicht drei Minuten später», so der ehemalige Spitzenschiedsrichter.

Eine Testphase läuft bereits in Portugal. Auch bei der Frauen-WM in Australien und Neuseeland hatten die Spielleiter nach einem Videobeweis eine Ansage an das Publikum übers Mikrofon gemacht – wie es auch zum Beispiel im Eishockey üblich ist. Begründet werden die Entscheidungen nach strittigen Situationen dabei aber nicht. Die Verantwortlichen erhoffen sich dadurch mehr Transparenz.

