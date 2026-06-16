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Stolpert ein weiterer Topfavorit? Frankreich trifft auf Senegal
Das wichtigste in Kürze:
- Am Dienstag beginnt die Fussball-WM auch für die beiden Finalisten der letzten Austragung vor vier Jahren.
- Der Titelverteidiger Argentinien startet in Kansas City (3.00 Uhr in der Nacht auf Mittwoch) gegen Algerien, einen der stärksten Vertreter Afrikas mit dem Schweizer Vladimir Petkovic als Coach.
- Frankreich bekommt es zum Auftakt in East Rutherford, New Jersey, mit Senegal zu tun. Diese Partie findest du ab 21 Uhr hier im Liveticker und im SRF-Stream. (abu/sda)
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