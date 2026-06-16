freundlich24°
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

WM 2026: Frankreich trifft auf den Senegal – im Liveticker

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Stolpert ein weiterer Topfavorit? Frankreich trifft auf Senegal

16.06.2026, 20:0016.06.2026, 20:55

Das wichtigste in Kürze:

  • Am Dienstag beginnt die Fussball-WM auch für die beiden Finalisten der letzten Austragung vor vier Jahren.
  • Der Titelverteidiger Argentinien startet in Kansas City (3.00 Uhr in der Nacht auf Mittwoch) gegen Algerien, einen der stärksten Vertreter Afrikas mit dem Schweizer Vladimir Petkovic als Coach.
  • Frankreich bekommt es zum Auftakt in East Rutherford, New Jersey, mit Senegal zu tun. Diese Partie findest du ab 21 Uhr hier im Liveticker und im SRF-Stream. (abu/sda)
Funktioniert es zusammen mit Mbappé? Dembélé und die Suche nach seiner perfekten Rolle
Mehr zur Fussball-WM
Infantinos Friedensplan: Israel–Palästina soll U15-Turnier eröffnen – Russland willkommen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026
1 / 40
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026

Wenn irgendwo Neuseeland spielt, dann gehört der Haka dazu.
quelle: keystone / andre penner
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Hinter den Kulissen mit Nati-Materialwart Roger Kaspar
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Haaland und die starken Männer – ein Fragezeichen ist aber die norwegische Defensive
Norwegen nimmt die erste WM seit 1998 als gefährlicher Aussenseiter in Angriff. Die immense Feuerkraft des Teams um die Ausnahmekönner Haaland und Ödegaard verleitet zum Träumen. Doch reicht auch die Defensive für einen WM-Coup?
Norwegens goldener Generation ist gelungen, was ihre Vorgänger über ein Vierteljahrhundert lang vergeblich probierten: Erling Haaland, Martin Ödegaard und Kollegen haben Norwegens Fussball-Schiff erfolgreich zur WM gesegelt. Seit 1998 hatten sich die Fussballer des Königreichs nicht mehr für die grösste Bühne qualifiziert. Während die Euphorie im Land nach einer perfekten Qualifikation gewaltig ist, will das Team den Beweis erbringen, dass Turniererfahrung vernachlässigbar ist.
Zur Story