Conference League: Die Spiele vom FCSG und Lugano im Liveticker und TV

In Lara Gut-Behramis Leben scheint vor dem neuen Winter in allen Belangen die Sonne

In jüngeren Jahren konnte sich Lara Gut-Behrami nicht vorstellen, bis ins hohe Sportleralter Skirennfahrerin zu sein. Doch mit der Erfahrung kommt der Spass. Die Olympischen Spiele 2026 in Cortina d'Ampezzo sind für die 33-jährige Tessinerin nicht mehr unvorstellbar.

Es gab eine Zeit, da fühlten sich die Tage als Skirennfahrerin für Lara Gut-Behrami wie ein Überlebenskampf an. Seit sie vor 16 Jahren in St.Moritz in ihrer ersten Weltcup-Abfahrt buchstäblich aufs Podest gestürzt war, stand sie im Fokus – bis 2017 an der WM in St.Moritz, ein Jahr nach ihrem ersten Gewinn des Gesamtweltcups, alles in sich zusammenfiel.