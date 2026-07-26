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Formel 1: Der grosse Preis von Ungarn live im Stream und Ticker

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Antonelli führt das Rennen in Ungarn an – der WM-Leader war aber noch nicht an der Box

26.07.2026, 14:0026.07.2026, 15:32
  • Mit dem elften von 22 Grands Prix beendet die Formel 1 am Sonntag (15.00 Uhr) in Ungarn die erste Saisonhälfte. Auf dem Hungaroring startet der Weltmeister Lando Norris im McLaren erstmals in diesem Jahr aus der Pole-Position. Mercedes schaffte es zum ersten Mal nicht in die erste Startreihe, dort steht neben Norris Charles Leclerc im Ferrari.
  • Danach geht die Formel 1 in eine vierwöchige Sommerpause. Weiter geht es am 23. August mit dem GP der Niederlande in Zandvoort. (riz/sda)
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