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Österreich träumt vom WM-Titel – erst muss aber Jordanien geschlagen werden

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In Österreich sorgte vor dem WM-Auftakt ein virales Video für Aufsehen. Darin blicken David Alaba, Marko Arnautovic und Co. 30 Jahre später auf den Gewinn des WM-Titels 2026 zurück. Ein sensationelles Video, das aber noch lange nicht Realität ist. Erst einmal muss das Team von Trainer Ralf Rangnick in der Gruppenphase Jordanien schlagen.

Das Spiel gegen den krassen Aussenseiter, der in der Vorbereitung 1:4 gegen die Schweiz unterlag, siehst du hier ab 6 Uhr im Liveticker und im SRF-Stream.