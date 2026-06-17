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Lionel Messi

WM 2026: Argentinien schiesst Algerien dank Messi-Hattrick ab.

Argentina&#039;s Lionel Messi (10) celebrates after scoring the opening goal during the World Cup Group J soccer match between Argentina and Algeria in Kansas City, Mo., Tuesday, June 16, 2026. (AP Ph ...
Lionel Messi erzielte seinen ersten Hattrick an einer WM.Bild: keystone

Messi mit seinem ersten Hattrick an WM – Argentinien schiesst Algerien ab

Lionel Messi, wer sonst? Mit einem Hattrick führt der Superstar den Titelverteidiger Argentinien zum WM-Auftakt in Kansas City zu einem ungefährdeten 3:0 gegen Algerien.
17.06.2026, 04:4117.06.2026, 06:02

Lionel Messi erzielte seinen ersten Hattrick in einem WM-Spiel. Und das in seinem 200. Länderspiel, bei seiner sechsten WM-Endrunde. Argentinien startete damit deutlich besser, als beim Titelgewinn vor vier Jahren in Katar. Damals hatten Messi und Co. zum Auftakt überraschend 1:2 gegen den Aussenseiter Saudi Arabien verloren.

Diesmal liessen sie sich vom höher einzuschätzenden Algerien mit dem Schweizer Vladimir Petkovic als Trainer nicht überraschen – auch, weil dieser mit der Wahl seines Goalies kein gutes Händchen hatte. Beim 1:0 in der 17. Minute wurde Luca Zidane von einem eigentlich harmlosen Weitschuss aus 18 Metern erwischen, beim 2:0 nach einer Stunde liess er einen Schuss genau in die Füsse Messis abprallen. Nach dem 3:0, mit dem er zum WM-Rekordtorschützen Miroslav Klose aufgeschlossen hat, liess sich der Superstar unter einer Standing Ovation auswechseln. Er ist nun auch der erste Spieler, der bei sechs WM-Endrunden zum Einsatz kam.

Lionel Messis Rekordtor.Video: SRF

Zidane ist der Sohn der französischen Legende Zinédine Zidane, spielt in Spanien beim zweitklassigen Granada und trägt nach einem Kiefer- und Kinnbruch im April eine Gesichtsmaske. Dennoch erhielt er von Petkovic den Vorzug vor Melvin Mastil vom Challenge-Ligisten Stade Nyonnais.

Die Argentinier schaukelten den Sieg gegen ein offensiv harmloses Algerien problemlos über die Zeit. Petkovic könnte nun ziemlich in der Kritik stehen. So liess er den besten Torschützen der Qualifikation, den Ex-Luganesi Mohamed Amoura, und den alternden Captain Riyad Mahrez lange auf der Bank schmoren. Resultat: Sein Team schoss nicht einmal aufs Tor. Im zweiten Spiel gegen Jordanien ist ein Sieg nun Pflicht, Messi wird gegen Österreich versuchen, den Torrekord alleine zu übernehmen.

Die Zusammenfassung des Spiels.Video: SRF

Argentinien - Algerien 3:0 (1:0)
Kansas City. 69'045 Zuschauer. SR Marciniak.
Tore: 17. Messi (De Paul) 1:0. 60. Messi 2:0. 76. Messi (González) 3:0.
Argentinien: Emiliano Martínez; Montiel (46. Molina), Romero (80. Otamendi), Lisandro Martínez, Medina; De Paul, Mac Allister, Fernández, Almada (55. González); Messi (80. Paz), Lautaro Martínez (55. Alvarez).
Algerien: Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Aït-Nouri; Boudaoui (64. Aouar), Bentaleb (81. Boulbina), Maza (82. Zerrouki); Hadj Moussa (64. Mahrez), Gouiri (64. Amoura), Chaïbi. (nih/sda)

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