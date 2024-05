Eishockey-WM 2024 live: Schweiz – Finnland in Ticker und TV

Liveticker

USA oder Deutschland? Die Schweiz entscheidet gegen Finnland über den Viertelfinalgegner

Hätte Österreich gegen Grossbritannien gewonnen, hätte Finnland noch zittern müssen. Dann hätte der Olympiasieger und Weltmeister von 2022 im letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz noch einen Punkt gebraucht, um in den Viertelfinal einzuziehen. Nun steht die Teilnahme an der K.o.-Phase für die Finnen fest. Und weil für das Team von Trainer Jukka Jalonen nach vorne auch nichts mehr geht, trifft die Schweiz auf einen Gegner, der möglicherweise nicht mehr alles in die Waagschale wirft.

Dies könnte der Eishockey-Nati insofern gelegen kommen, als sie noch auf Platz 2 vorrücken könnte. Um an Gastgeber Tschechien, das am Nachmittag Kanada 3:4 nach Verlängerung unterlag, vorbeizuziehen, braucht es einen Sieg – der Zeitpunkt ist dabei egal. Dann wäre die Schweiz punktgleich mit den Tschechen und aufgrund der gewonnenen Direktbegegnung hinter Kanada Zweiter der Gruppe A. Im Viertelfinal würde es am Donnerstag dann erneut zum Aufeinandertreffen mit Deutschland kommen. Im Falle einer Niederlage träfe die Schweiz auf die USA.

Das Spiel verfolgst du ab 20.20 Uhr