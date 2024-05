Er war der Mann des Spiels: Kevin Fiala war an allen drei Toren beteiligt. Bild: keystone

Die Schweiz schlägt Finnland – und trifft im WM-Viertelfinal somit auf Deutschland

Die Schweizer schliessen die Vorrunde an der WM in Tschechien mit einem 3:1-Sieg gegen Finnland ab. Als Gruppen-Zweiter treffen sie am Donnerstag im Viertelfinal wie schon 2021 und 2023 auf Deutschland. Es ist Zeit, den Erzrivalen zu bezwingen.

Da Österreich gegen Absteiger Grossbritannien (2:4) überraschend verlor, ging es für die Finnen in diesem Spiel nicht mehr um viel, für sie war schon klar, dass sie im Viertelfinal auf Schweden treffen. Das war zu spüren, dem Olympiasieger fehlte die letzte Konsequenz.

«Es wird ein hartes Spiel, aber wir freuen uns darauf. Gegen die Deutschen macht es immer Spass.» Captain Roman Josi

Das schmälert aber nicht die Leistung der Schweizer. Im Mitteldrittel drückten sie der Partie vor 17'118 Zuschauern klar den Stempel auf und gingen verdient 2:0 in Führung. Das 1:0 schoss Kevin Fiala, der in der 57. Minute nach einem Konter mit dem 3:1 nachdoppelte. Beim ersten Treffer profitierte er von einem Abpraller von Harri Säteri nach einem Schuss von Romain Loeffel von der eigenen blauen Linie und umkurvte er den finnischen Goalie. Der kürzlich Vater gewordene Ostschweizer zeigt sich in der Heimatstadt seiner Eltern äusserst spielfreudig. Fiala hatte auch beim 2:0 von Andrea Glauser den Stock im Spiel und steht nun bei zehn Skorerpunkten.

Kevin Fiala trifft zur Schweizer Führung. Video: SRF

Zuvor hatten die Eisgenossen nahezu nichts zugelassen. Und als Mikael Granlund in der 29. Minute mit einem herrlichen Ablenker traf, nahm Trainer Patrick Fischer die Coaches Challenge und bekam Recht. Dem Tor ging ein Offside voraus. Im letzten Abschnitt kontrollierten die Schweizer die Partie ohne grössere Probleme. Sie kassierten im fünften Spiel in Folge kein Tor bei nummerischem Gleichstand.

Andrea Glauser knallt die Scheibe ins Tor. Video: SRF

Die Schweizer beendeten die Vorrunde mit sechs Siegen. Die einzige Niederlage kassierten sie mit 2:3 gegen Titelverteidiger Kanada. Gegen Finnland traten sie ohne Jonas Siegenthaler an, der Verteidiger der New Jersey Devils ist leicht angeschlagen. Chicagos Philipp Kuraschew nahm die Rolle des 13. Stürmers ein. Christoph Bertschy bestritt sein 100. Länderspiel an der Seite von Calvin Thürkauf und Sven Andrighetto. Gaëtan Haas stand erstmals seit dem Startspiel gegen Norwegen wieder zur Verfügung.

«Wir haben sie kontrolliert, ich bin stolz auf das Team. Es war schön, von der Bank zuzusehen und auf dem Eis hat es genauso viel Spass gemacht.» Kevin Fiala

Finnland - Schweiz 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Prag. SR Campbell/Frano (CAN/CZE), Wyonzek/Zunde (CAN/LAT).

Tore: 26. Fiala (Loeffel) 0:1. 28. Glauser (Niederreiter, Fiala) 0:2. 38. Innala (Granlund, Lehtonen/Ausschluss Ambühl) 1:2. 57. Fiala (Niederreiter) 1:3.

Strafen: 2mal 2 Minuten plus 5 Minuten (Granlund) plus Spieldauer (Granlund) gegen Finnland, 2mal 2 Minuten gegen die Schweiz.

Finnland: Säteri; Mattila, Määttä; Vittasmäki, Lehtonen; Kaski, Rissanen; Saarijärvi, Riikola; Jormakka, Björninen, Mäenalanen; Pakarinen, Granlund, Innala; Puljujärvi, Kapanen, Puistola; Helenius, Hyry, Jääskä.

Schweiz: Schmid; Glauser, Josi; Kukan, Jung; Loeffel, Marti; Fora; Niederreiter, Hischier, Fiala; Bertschy, Thürkauf, Andrighetto; Simion, Senteler, Herzog; Ambühl, Haas, Scherwey; Kuraschew.

Bemerkungen: Schweiz ohne Siegenthaler (angeschlagen), Genoni, Jäger (beide überzählig) und Berra (Ersatzgoalie). - 100. Länderspiel von Bertschy. - 29. Tor von Granlund wegen Offsides aberkannt. - Marti verletzt ausgeschieden. - Schüsse: Finnland 16 (6-4-6); Schweiz 26 (11-10-5). - Powerplay-Ausbeute: Finnland 1/2; Schweiz 0/3. (nih/sda)