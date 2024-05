Österreich mit SCB-Stürmer Benjamin Baumgartner verliert gegen Grossbritannien. Bild: keystone

Österreichs Hockey-Wunder endet gegen die Briten – Deutschland schlägt Frankreich

Gruppe A

Österreich – Grossbritannien 2:4

Das österreichische Eishockey-Wunder ist vorbei. Die Mannschaft von Trainer Roger Bader verliert gegen die bereits als Absteiger feststehenden Briten mit 2:4 und verpassen damit die Viertelfinals. Mit einem Sieg hätte Österreich gar noch auf Kosten von Finnland die Viertelfinals erreichen können, sofern die Finnen heute Abend gegen die Schweiz verloren hätten. Das ist nun aber vom Tisch.

Gegen die Briten konnte Österreich seine bisher an diesem Turnier gezeigte offensive Klasse nicht mehr ausspielen. Nachdem die Austria-Auswahl zunächst in Führung gegangen war, schossen die Briten vier Tore in Serie – das letzte davon ins verwaiste österreichische Tor.

Gruppe B

Deutschland – Frankreich 6:3

Deutschland gibt sich im Torspektakel gegen Frankreich keine Blösse. Drei Mal (zum 0:1, 1:2, und 2:3) konnte Frankreich in Führung geben, doch die DEB-Auswahl hatte immer eine Antwort parat. Nach dem 3:3 zogen die Deutschen dann auf 6:3 davon. Wojciech Stachowiak war mit zwei Toren und einem Assist der Mann des Spiels. Damit liegt Deutschland sicher vor der Slowakei und landet mindestens auf Rang 3 in der Gruppe B.