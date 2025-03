Ski live: Super-G in La Thuile mit Gut-Behrami und Co. in Ticker und TV

In der Disziplinen-Wertung führt Lara Gut-Behrami vor den letzten drei Saisonrennen mit 55 Punkten Vorsprung vor der Italienerin Federica Brignone, die sich seit Wochen in einer herausragenden Form befindet.

In La Thuile kann wegen des schlechten Wetters keine Weltcup-Abfahrt der Frauen stattfinden. Die Hoffnung besteht, dass in den kommenden Tagen im Aostatal trotz ungünstigen Prognosen zwei Super-G ausgetragen werden können.

Jetzt jagt der Weltverband den Whistleblower – das sind die Folgen des Skisprung-Skandals

Die Norweger sorgten mit ihren manipulierten Anzügen bei der Skisprung-WM für einen der grössten Skandale der Wintersport-Geschichte. Seit Bekanntwerden am Samstag überschlugen sich die Ereignisse – ein Überblick.

Der Anzugbeschiss der Norweger im Skispringen schlägt nach wie vor hohe Wellen. Am Samstag veröffentlichte ein polnischer Journalist Videoaufnahmen, die zeigten, wie die Sprunganzüge an den Nähten getrennt und wieder zusammengenäht werden. Nach dem Springen von der Grossschanze wurde bei den Norwegern Marius Lindvik und Johann André Forfang ein steifes Band in der Naht zwischen Knie und Schritt erkannt, welches die Flugeigenschaften verbessert, woraufhin der Zweit- und der Fünftplatzierte des Wettkampfs disqualifiziert wurden. Schon nach dem ersten Durchgang war Kristoffer Eriksen Sundal aus der Rangliste gestrichen worden. Am Tag darauf gab Jan Erik Aalbu, Sportdirektor des norwegischen Verbands, den Betrug zu: