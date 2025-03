Nach Rüdigers Penalty bricht Real Madrid in Jubelstürme aus. Bild: keystone

Real schaltet Atlético schon wieder aus – Arsenal und Aston Villa ungefährdet weiter

Die Viertelfinals

Arsenal – Real Madrid

Paris Saint-Germain – Aston Villa

Barcelona – Borussia Dortmund

Bayern München – Inter Mailand

Atlético Madrid – Real Madrid 1:1nP

Hinspiel 1:2

Real behielt im Penaltyschiessen das glücklichere Ende für sich. Erst zählte Julian Alvarez' Treffer nicht, weil Atléticos Stürmer bei seinem Versuch ausgerutscht war und eine Doppelberührung stattgefunden hatte. Dann brachte Antonio Rüdiger den entscheidenden Penalty nur mit viel Dusel im Tor unter. Am Ende setzte sich der Titelverteidiger 4:2 im Penaltyschiessen durch.

Atlético hatte lediglich 27 Sekunden gebraucht, um das 1:2 aus dem Hinspiel vor eigenem Anhang zu egalisieren. Conor Gallagher vollendete eine Hereingabe von Rodrigo de Paul. Es war das schnellste Tor der diesjährigen Kampagne und das schnellste in der Königsklasse seit 2013.

Gallagher trifft nach wenigen Sekunden. Video: SRF

Die Gäste dominierten die Partie über weite Strecken. Wirklich gefährlich aber wurden sie im Gegensatz zu Atlético nur selten. Bei den «Colchoneros» war es vor allem Alvarez, der Reals Goalie Thibaut Courtois ein ums andere Mal forderte, ihn aber nicht bezwingen konnte. Auf der Gegenseite fehlte den «Königlichen» das Tempo im Spiel nach vorne. Nur selten liess die Startruppe ihr Können aufblitzen, so etwa 20 Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit, als nach einem schön herausgespielten Konter Kylian Mbappé nur mittels Foul im Strafraum gestoppt werden konnte. Den fälligen Penalty vergab Vinicius Junior jedoch kläglich - sein Versuch verfehlte das Ziel deutlich. Besser machten es seine Kollegen dann im Penaltyschiessen, als der Brasilianer von der Bank aus zusah.

Atlético Madrid - Real Madrid 1:0 (1:0, 1:0) n.V.; 2:4 im Penaltyschiessen.

SR Marciniak.

Tor: 1. Gallagher 1:0.

Penaltyschiessen: Mbappé 0:1, Sörloth 1:1; Bellingham 1:2, Alvarez -; Valverde 1:3; Correa 2:3, Vazquez -; Llorente -; Rüdiger 2:4.

Bemerkungen: 70. Vinicius Junior verschiesst Penalty.

Arsenal – Eindhoven 2:2

Hinspiel 7:1

Wie erwartet keine Spannung kam im Rückspiel zwischen Arsenal und Eindhoven auf. Nach dem 7:1-Auswärtssieg liessen es die Engländer in London gemächlicher angehen. Am Ende resultierte ein 2:2. Mehr Gegenwehr erwartet Arsenal in der nächsten Runde, wenn der Gegner Real Madrid heisst.

Die Highlights des Spiels. Video: SRF

Arsenal - PSV Eindhoven 2:2 (2:1)

SR Obrenovic (SLO).

Tore: 6. Zinchenko 1:0. 18. Perisic 1:1. 37. Rice 2:1. 70. Driouech 2:2.

Aston Villa – Brügge 3:0

Hinspiel 3:1

Einen wiederum glücklosen Auftritt zeigte Ardon Jasharis FC Brügge. Nach der bitteren 1:3-Hinspielniederlage mit zwei unnötigen Gegentreffern in den Schlussminuten dezimierten sich die Belgier beim Gastspiel in Birmingham bereits nach 17 Minuten.

Die Highlights des Spiels. Video: SRF

In Überzahl liess Aston Villa nichts mehr anbrennen und entschied die Partie mit drei Treffern innerhalb von 15 Minuten nach der Pause. Im Viertelfinal treffen die Engländer auf Paris Saint-Germain.

Aston Villa - FC Brügge 3:0 (0:0)

SR Siebert (GER).

Tore: 50. Asensio 1:0. 57. Maatsen 2:0. 61. Asensio 3:0.

Bemerkungen: 16. Rote Karte gegen Sabbe (Brügge). Brügge mit Jashari (bis 58.). (abu/sda)

Lille – Dortmund 1:2

Hinspiel 1:1