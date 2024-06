EM 2024 live: Italien gegen Albanien – das Spiel in Ticker und TV

Liveticker

Vermeintlich leichte Aufgabe zum Start – Titelverteidiger Italien trifft auf Albanien

Mehr «Sport»

Das erste Spiel der Gruppe B hat Titelanwärter Spanien deutlich gegen Kroatien gewonnen. Nun muss Italien gegen den leichtesten Gegner in der von drei Topteams gespickten Gruppe nachziehen. Die Squadra Azzurra trifft zum Auftakt der Europameisterschaft in Deutschland nämlich auf Albanien.

Beim Aussenseiter sitzt GC-Captain Amir Abrashi nur auf der Bank, dafür spielt der Ex-Basel- und GC-Profi Arlind Ajeti von Beginn an. Angeführt wird das Team von Captain Berat Djimsiti. Der einstige FCZ-Junior gewann vor Kurzem die Europa League mit Atalanta Bergamo und kennt viele der heutigen Gegner aus der Serie A. Vor allem natürlich Gianluca Scamacca, der ebenfalls in Bergamo spielt. Der Stürmer und Djimsiti dürften sich auf dem Feld des Öfteren begegnen.

In der Defensive steht bei den Italienern in Riccardo Calafiori ebenfalls ein Ex-Basler. Der Bologna-Profi spielt zwischen den Inter-Stars Alessandro Bastoni und Federico Dimarco – die Abwehr des Teams von Luciano Spalletti ist also sehr stark besetzt.

Das Spiel siehst du hier ab 21 Uhr im Liveticker und im Stream.