Drei Tore bereitete er an der EM bereits vor – im Halbfinal gegen Frankreich traf Lamine Yamal dann erstmals selbst. Bild: keystone

Lamine Yamal (16) löst Vonlanthen ab – jetzt ist er jüngster EM-Spieler UND -Torschütze

Stammspieler beim FC Barcelona und jüngster Spieler der EM-Geschichte: Was Lamine Yamal im Alter von noch nicht einmal 17 Jahren schon erreicht hat, ist eigentlich nicht zu glauben. Nun ist auch ein Schweizer seinen Rekord los.

Da fühlt man sich selbst als Mittzwanziger alt: Lamine Yamal ist dank seines Tors im EM-Halbfinal gegen Frankreich der jüngste Torschütze der Geschichte der Europameisterschaft. Beim Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 war Yamal gerade einmal 16 Jahre und 361 Tage alt. Damit ist er über ein Jahr jünger als der bisherige Rekordhalter: Der Schweizer Johan Vonlanthen war bei seinem Tor – übrigens auch ein zwischenzeitlicher 1:1-Ausgleich gegen die Bleus – fast anderthalb Jahre älter.

Yamals historisches Traumtor. Video: SRF

Doch schon Yamals Einsatz im ersten Spiel der Spanier an dieser EM gegen Kroatien war historisch. Damit machte er sich zum jüngsten Fussballer, der je an einer Europameisterschaft zum Einsatz gekommen ist. Mit zu dem Zeitpunkt 16 Jahren und 338 Tagen unterbot der Barcelona-Star mit Jahrgang 2007 den vorherigen Rekordhalter Kacper Kozlowski um fast ein ganzes Jahr.

Das sind die elf jüngsten Spieler, die an einer EM zum Einsatz gekommen sind:

Marcus Rashford 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Bild: imago sportfotodienst

Als der Flügelspieler von Manchester United an der EM 2016 sein erstes Spiel an einem grossen Turnier bestritt, war Marcus Rashford 18 Jahre und 229 Tage alt. Er kam gegen Wales jedoch nur 17 Minuten zum Einsatz. Im Achtelfinal gegen Island wurde er vier Minuten vor Schluss eingewechselt, konnte Englands frühes Aus in Frankreich aber nicht verhindern.

Leo Sauer 🇸🇰

Bild: www.imago-images.de

Mit dem Slowaken stiess ein weiterer Spieler an dieser EM in die Liste der zehn jüngsten Profis vor, die an einer Europameisterschaft zum Einsatz kamen. Der Linksaussen wurde bei der 1:2-Niederlage gegen die Ukraine jedoch erst spät eingewechselt und kam lediglich auf gut vier Einsatzminuten. Dabei war er 18 Jahre und 188 Tage alt.

Pedri 🇪🇸

Bild: keystone

Der Mittelfeldspieler vom FC Barcelona war bei seiner ersten Europameisterschaft im Jahr 2021 unangefochtener Stammspieler und spielte nur in einem der sechs Spiele nicht über die volle Distanz – im Viertelfinal gegen die Schweiz wurde Pedri kurz vor dem Penaltyschiessen ausgewechselt. Und das, obwohl er beim ersten Spiel gegen Schweden erst 18 Jahre und 201 Tage alt war. Drei Jahre später ist er mit Spanien erneut an der EM.

Johan Vonlanthen 🇨🇭

Bild: www.imago-images.de

18 Jahre und 141 Tage war Johan Vonlanthen auf der Welt, als er an der EM 2004 in der Schlussphase des zweiten Schweizer Spiels in Portugal eingewechselt wurde. Gegen England konnte er nichts mehr ausrichten, seinen grossen Moment erlebte er dann vier Tage danach – mehr dazu später.

Waleri Boschinow

Bild: www.imago-images.de

In den ersten beiden Spielen an der EM 2004 sass Waleri Boschinow noch auf der Bank, im letzten Spiel gegen Italien kam der Stürmer dann aber doch noch zum Einsatz. Trotz Führung zum Zeitpunkt der Einwechslung Boschinows, der damals 18 Jahre und 122 Tage alt war, verlor Bulgarien aber auch das dritte Gruppenspiel und schied punktlos aus. Es sollte sein einziger Auftritt bei einem grossen Turnier bleiben – Bulgarien qualifizierte sich seit nunmehr 20 Jahren nicht für eine EM oder WM.

Jamal Musiala 🇩🇪

Bild: www.imago-images.de

Es waren zwei Kurzeinsätze, die Jamal Musiala an der EM 2021 für die Deutschen absolvierte. Er war also noch weit von dem Standing entfernt, dass der Offensivspieler im heutigen DFB-Team hat. Jedoch war schon bei seinem ersten Einsatz gegen Ungarn klar, dass der damals 18 Jahre und 117 Tage alte Musiala riesiges Potenzial hat.

Enzo Scifo 🇧🇪

Bild: imago sportfotodienst

Er ist sozusagen der älteste Spieler in dieser Liste, ist Enzo Scifo heute doch schon 58 Jahre alt. Damals an der EM 1984 in Frankreich spielte der Belgier jedoch in allen drei Spielen von Beginn an, konnte das Ausscheiden in der Gruppe aber nicht verhindern. Bei seiner Premiere, dem 2:0-Sieg gegen Jugoslawien, war Scifo 18 Jahre und 115 Tage alt. An einer EM spielte der 84-fache Nationalspieler nicht mehr, dafür nahm er mit den roten Teufeln noch an vier Weltmeisterschaften teil.

Jetro Willems 🇳🇱

Nicht einmal zwei Wochen nach seinem Nationalteam-Debüt kam der Linksverteidiger an der EM 2012 gegen Dänemark im Alter von 18 Jahren und 71 Tagen zu seiner Premiere an einem grossen Turnier. Jetro Willems stand in jedem Gruppenspiel von Beginn auf dem Platz, jedoch gingen alle drei verloren. Mittlerweile ist Willems 30-jährig und seit 2016 ohne Einsatz für Oranje.

Jude Bellingham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Bild: www.imago-images.de

Geht es um Spieler, die früh schon viel erreicht haben, darf Jude Bellingham natürlich nicht fehlen. Mittlerweile spielt der 20-Jährige bei Real Madrid, ist Champions-League-Sieger und auch im Nationalteam einer der ganz grossen Stars. An der EM 2021 war er jedoch nur Ergänzungsspieler und wurde dreimal eingewechselt. Bei seiner Premiere gegen Kroatien war Bellingham 17 Jahre und 349 Tage alt.

Kacper Kozlowski 🇵🇱

Bild: www.imago-images.de

Er ist der Grund, dass Jude Bellingham den Rekord als jüngster EM-Spieler der Geschichte nur wenige Tage hielt. Denn als Kacper Kozlowski beim 1:1 gegen Spanien eingewechselt wurde, war er 17 Jahre und 246 Tage alt – und damit 103 Tage jünger als der Engländer. Nach dem 35-minütigen Einsatz gegen die Iberer kam er auch gegen Schweden zum Einsatz. Seit Oktober 2021 wartet der Mittelfeldspieler jedoch auf einen weiteren Auftritt im Nationalteam.

Lamine Yamal 🇪🇸

Bild: keystone

Es scheint ein Rekord für die Ewigkeit zu sein: Mit 16 Jahren und 338 Tagen kommt Lamine Yamal für Spanien gegen Kroatien zu seiner EM-Premiere. Der Jungstar, der auch schon beim FC Barcelona einen Stammplatz innehat, glänzte beim 3:0-Erfolg der Furia Roja auch gleich als Vorbereiter. Ein Tor blieb dem Flügelspieler, der in der Startelf stand, zwar noch verwehrt, das holte er dann aber in seinem sechsten Einsatz an der EM nach.

Die jüngsten Torschützen

Durch das Traumtor zum 1:1 im EM-Halbfinal gegen Frankreich unterbot Lamine Yamal dann einen weiteren Rekord an den europäischen Kontinentalmeisterschaften. Bei seinem ersten Tor an einem grossen Turnier war er nun erst 16 Jahre und 361 Tage alt. Damit ist Johan Vonlanthen seinen Rekord nach über 20 Jahren los. Der Schweizer traf in seinem zweiten EM-Spiel 2004 gegen Frankreich zum zwischenzeitlichen 1:1. Beim Spiel, das noch 1:3 verloren ging, war er 18 Jahre und 141 Tage alt.

Das Tor von Johan Vonlanthen (ab 1:09). Video: YouTube/UEFA

Der bisher drittjüngste Torschütze an Europameisterschaften war an derselben EM Wayne Rooney. Der Engländer traf gegen die Schweiz im Alter von 18 Jahren und 237 Tagen gar doppelt. Auch im abschliessenden Gruppenspiel gegen Kroatien erzielte der Stürmer, der nach der EM zu Manchester United wechselte, zwei Tore.

Wayne Rooney erzielte an seiner ersten EM vier Tore. Bild: www.imago-images.de

Ebenfalls erst 18-jährig war Renato Sanches, als er an der EM 2016 für Portugal gegen Polen das Tor zum 1:1 schoss. Im Viertelfinal setzte sich der spätere Europameister dann erst nach Penaltyschiessen durch. Der Mittelfeldspieler war zu dem Zeitpunkt 18 Jahre und 317 Tage alt.

Renato Sanches jubelt gegen Polen. Bild: EPA/EPA

Die Liste der 19-jährigen EM-Torschützen ist etwas länger. Dragan Stojkovic (19 Jahre, 108 Tage) belegt dank seines Treffers für Jugoslawien gegen Frankreich an der EM 1984 bisher Platz 5 der jüngsten Spieler, die an einer Europameisterschaft ein Tor erzielten. Dahinter folgen der Türke Arda Güler (19 Jahre, 114 Tage) mit seinem Tor an der laufenden EM gegen Georgien, der Portugiese Cristiano Ronaldo (19 Jahre, 128 Tage) mit seinem Tor im Eröffnungsspiel der EM 2004 gegen Griechenland, und der Ungare Ferenc Bene (19 Jahre, 183 Tage) mit seinem Tor gegen Spanien an der EM 1964.

Auch Christian Chivu (19 Jahre, 238 Tage), der an der EM 2000 für Rumänien gegen England traf, und Patrick Kluivert (19 Jahre, 353 Tage) trugen sich vor ihrem 20. Geburtstag in die Torschützenliste einer EM ein. Der Niederländer traf bei der EM 1996 gegen Gastgeber England. Damit vervollständigt er die Top 10 der jüngsten Torschützen an einer Europameisterschaft.