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Formel 1 in Aserbaidschan: George Russell gewinnt, Antonelli auf Platz 5

epa13264453 Mercedes driver George Russell of Great Britain celebrates on the podium after winning the Formula One Azerbaijan Grand Prix at the Baku City Circuit in Baku, Azerbaijan, 26 September 2026 ...
Russell konnte mit seinem Sieg Punkte aufholen.Bild: keystone

Russell gewinnt in Aserbaidschan und verkürzt Rückstand auf Antonelli

George Russell hält seine Chancen im Kampf um den WM-Titel in der Formel 1 aufrecht. Der Brite im Mercedes feiert im Grand Prix von Aserbaidschan einen verdienten Start-Ziel-Sieg.
26.09.2026, 15:4526.09.2026, 15:45

Russell nutzte auf dem Stadtkurs in Baku seine deutlich bessere Ausgangslage gegenüber seinem Teamkollegen und WM-Leader Kimi Antonelli. Der Italiener betrieb nach seinem Ausrutscher im Qualifying von Startplatz 16 aus Schadensbegrenzung und wurde Fünfter. Russell feierte im 15. Grand Prix der Saison seinen dritten Sieg, den ersten seit drei Monaten. Er setzte sich knapp vor Max Verstappen im Red Bull und dessen Teamkollegen Isack Hadjar durch.

Der Brite kontrollierte das Rennen von der Pole-Position aus über weite Strecken und lag nach 30 der 51 Runden bereits mehr als elf Sekunden voraus. Zwei Safety-Car-Phasen brachten das Feld in der Schlussphase jedoch wieder zusammen und nahmen Russell seinen komfortablen Vorsprung.

epa13264311 Mercedes driver George Russell of Britain in action during the Formula One Azerbaijan Grand Prix at the Baku City Circuit in Baku, Azerbaijan, 26 September 2026. EPA/ALI HAIDER
Russell baute seinen Vorsprung lange aus.Bild: keystone

Die erste Neutralisation wurde in der 31. Runde nach einem Unfall von Alexander Albon nötig. Kaum war das Rennen fünf Runden später wieder freigegeben, musste das Safety-Car erneut auf die Strecke. Franco Colapinto verbremste sich in der ersten Kurve und verwickelte seinen Alpine-Teamkollegen Pierre Gasly sowie Weltmeister Lando Norris im McLaren in eine Kollision.

Russell liess sich auch davon nicht aus der Ruhe bringen. Verstappen rückte beim ersten Neustart mit einem gekonnten Überholmanöver gegen Oscar Piastri im McLaren auf Platz 2 vor. Im Ziel fehlten dem Niederländer zwar nur 0,1 Sekunden auf Russell, zu einer echten Angriffsmöglichkeit auf den Mercedes-Piloten kam er jedoch nie.

Alpine driver Franco Colapinto of Argentina, center, crashes with McLaren driver Lando Norris of Britain, left, and Racing Bulls driver Liam Lawson of New Zealand during the Azerbaijan F1 Grand Prix a ...
Colapinto verursachte eine Kollision mit Gasly und Norris.Bild: keystone

Für Verstappen stellte sich dennoch die Frage, was bei einer besseren Ausgangslage möglich gewesen wäre. Der vierfache Weltmeister war nach einem enttäuschenden Qualifying nur von Position 8 gestartet und hing im ersten Teil des Rennens lange hinter Piastri fest. Auf dem engen Stadtkurs erwies sich das Überholen trotz der langen Geraden als schwierig. Nach dem Qualifying war am Red Bull zudem der Motor gewechselt worden.

Piastri fiel derweil noch weit zurück. Der Australier verbremste sich in der 40. Runde in der ersten Kurve. Einen Einschlag in die Streckenbegrenzung konnte er zwar verhindern, fiel aber dennoch aus dem WM-Punkterängen. Davon profitierte unter anderen Antonelli.

Antonelli hält Schaden in Grenzen

Der WM-Leader hatte nach seinem Unfall im Qualifying von Startplatz 16 eine schwierige Aufgabe vor sich. Im Gegensatz zu seinem Sieg in Monza Anfang September, als er gar von Position 19 triumphiert hatte, gelang dem 20-jährigen Italiener diesmal keine spektakuläre Aufholjagd. Antonelli ging das Rennen zunächst konservativ an und arbeitete sich nach und nach nach vorne.

Dank eines fehlerfreien Rennens und der Zwischenfälle vor ihm schaffte es Antonelli schliesslich noch auf Platz 5 hinter Charles Leclerc und vor Lewis Hamilton in den Autos von Ferrari. Damit hielt er den Schaden im Titelkampf trotz des missglückten Qualifyings in Grenzen.

Mercedes driver Andrea Kimi Antonelli of Italy steers his car during the Azerbaijan F1 Grand Prix auto race, in Baku, Azerbaijan, Saturday, Sept. 26, 2026. (AP Photo/Darko Bandic) Andrea Kimi Antonell ...
Antonelli gelang zwar kein Spektakel, er landete aber trotzdem noch auf Platz 5.Bild: keystone

Russell macht dennoch Boden gut. Mit den 25 Punkten für den Sieg verkürzt der Brite seinen Rückstand auf Antonelli auf 66 Zähler. Acht Grands Prix vor Saisonende bleibt die Ausgangslage für den WM-Leader komfortabel, Russell hat mit seinem Sieg in Baku aber zumindest die Chance gewahrt, den Titelkampf weiter offen zu halten.

Den dritten Podestplatz sicherte sich Isack Hadjar im zweiten Red Bull. Für den Franzosen war es bei seiner Rückkehr nach seiner verletzungsbedingten Pause ein erfolgreiches Comeback. (sda)

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