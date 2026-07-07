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WM 2026: Argentinien trifft im Achtelfinal auf Ägypten – im Liveticker

SRF 2 - HD - Live

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Der Apérohappen vor dem Nati-Kracher – Argentinien trifft auf Ägypten

07.07.2026, 17:00

Das Wichtigste in Kürze:

  • Noch vor dem grossen Auftritt der Schweizer Nati im WM-Achtelfinal gegen Kolumbien kommt es in Atlanta zum Duell zwischen Argentinien und Ägypten.
  • Im Duell der Altstars Lionel Messi und Mohamed Salah sind die Argentinier klar zu favorisieren – auch wenn sie nach dem erkämpften 3:2-Sieg nach Verlängerung gegen Kap Verde sicher keinen Gegner mehr unterschätzen.
  • Ägypten wird darauf pochen, die Super-Offensive um Messi und Co. irgendwie in Schach zu halten und dann durch Salah zu einem Lucky Punch zu kommen.
  • Spielbeginn ist um 18 Uhr. Mit watson bist du jederzeit live dabei.
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FIFA hat mit Balogun-Entscheid die Büchse der Pandora geöffnet – was nun droht
Eigentlich ist es klar definiert: Eine Rote Karte bei der WM hat eine automatische Spielsperre zur Folge. Doch die FIFA machte nun erstmals bei dem Turnier von einem Artikel im Disziplinarreglement Gebrauch – und hat damit wohl die Türen für weitere nationale Verbände geöffnet.
Die FIFA hat erstmals in ihrer Geschichte eine Sperre während einer Weltmeisterschaft auf Bewährung ausgesetzt. So darf der US-Stürmer Folarin Balogun im Achtelfinal gegen Belgien spielen, obwohl er im Sechzehntelfinal gegen Bosnien-Herzegowina die Rote Karte gesehen hat. Dies hat eine automatische Spielsperre zur Folge – der Weltfussballverband hat Balogun jedoch begnadigt. Die Reaktionen und die Kritik waren daraufhin heftig. Die UEFA sprach zum Beispiel von einer überschrittenen roten Linie.
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