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Der Apérohappen vor dem Nati-Kracher – Argentinien trifft auf Ägypten
Das Wichtigste in Kürze:
- Noch vor dem grossen Auftritt der Schweizer Nati im WM-Achtelfinal gegen Kolumbien kommt es in Atlanta zum Duell zwischen Argentinien und Ägypten.
- Im Duell der Altstars Lionel Messi und Mohamed Salah sind die Argentinier klar zu favorisieren – auch wenn sie nach dem erkämpften 3:2-Sieg nach Verlängerung gegen Kap Verde sicher keinen Gegner mehr unterschätzen.
- Ägypten wird darauf pochen, die Super-Offensive um Messi und Co. irgendwie in Schach zu halten und dann durch Salah zu einem Lucky Punch zu kommen.
- Spielbeginn ist um 18 Uhr. Mit watson bist du jederzeit live dabei.