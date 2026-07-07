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WM 2026: Die Schweiz trifft im Achtelfinal auf Kolumbien – im Liveticker

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Die Nati fordert Kolumbien im WM-Achtelfinal – Hockey-Stars drücken die Daumen

07.07.2026, 16:0007.07.2026, 17:04

Das Wichtigste in Kürze:

  • Das Schweizer Nationalteam träumt vom ersten Einzug in den WM-Viertelfinal seit der Heim-Endrunde 1954. Dafür muss die Mannschaft von Trainer Murat Yakin den Achtelfinal gegen Kolumbien gewinnen.
  • Seit 1994 bedeuteten die Achtelfinals fünfmal die Endstation für die Schweiz – zuletzt sogar dreimal in Folge.
  • Die Südamerikaner haben ihre Gruppe vor Portugal auf Platz 1 abgeschlossen und sich im Sechzehntelfinal gegen Ghana durchgesetzt.
  • Die Partie findet am Dienstag in Vancouver statt und wird um 22 Uhr Schweizer Zeit angepfiffen. Wir stimmen euch schon vorher auf den Match ein – mit watson verpasst du nichts.
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Auch die Hockey-Nati drückt die Daumen

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Der Schiedsrichter von heute Abend
Ivàn Barton leitet heute Abend die Partie zwischen der Schweiz und Kolumbien. Er ist 35 Jahre alt und stammt aus El Salvador. Barton durfte als erster Schiedsrichter eine neue Regel anwenden. Seit dieser WM ist es verboten, sich bei Gesprächen mit Gegenspielern die Hand vor den Mund zu halten. Paraguays Miguel Almirón tat es im Gruppenspiel gegen die Türkei trotzdem und flog dafür vom Platz.

Viral ging die Szene vor allem, weil der Schiedsrichter seine Entscheidung lautstark ins Mikrofon schrie. Der Satz «After review, number 10 Paraguay covered his mouth – decision is red card!» wurde so schon zu einem Stück Populärkultur.

Die Nati muss wohl auf Manzambi verzichten
Die Hiobsbotschaft kam in den frühen Schweizer Morgenstunden: Der Schweizer Shootingstar Johan Manzambi hat sich beim Abschlusstraining wohl am Knie verletzt und dürfte das wichtige Spiel gegen Kolumbien verpassen.
Medienbericht: Manzambi fällt gegen Kolumbien wohl definitiv aus
Die Schweiz will den Achtelfinal-Fluch besiegen
Das Schweizer Nationalteam träumt vom ersten Einzug in den WM-Viertelfinal seit der Heim-Endrunde 1954. Dafür muss die Mannschaft von Trainer Murat Yakin den Achtelfinal gegen Kolumbien gewinnen. Seit 1994 bedeuteten die Achtelfinals fünfmal die Endstation für die Schweiz – zuletzt sogar dreimal in Folge.

Die Südamerikaner haben ihre Gruppe vor Portugal auf Platz 1 abgeschlossen und sich im Sechzehntelfinal gegen Ghana durchgesetzt. Die Partie findet am Dienstag in Vancouver statt und wird um 22.00 Uhr Schweizer Zeit angepfiffen. (abu/sda)
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