Ivàn Barton leitet heute Abend die Partie zwischen der Schweiz und Kolumbien. Er ist 35 Jahre alt und stammt aus El Salvador. Barton durfte als erster Schiedsrichter eine neue Regel anwenden. Seit dieser WM ist es verboten, sich bei Gesprächen mit Gegenspielern die Hand vor den Mund zu halten. Paraguays Miguel Almirón tat es im Gruppenspiel gegen die Türkei trotzdem und flog dafür vom Platz.Viral ging die Szene vor allem, weil der Schiedsrichter seine Entscheidung lautstark ins Mikrofon schrie. Der Satz «After review, number 10 Paraguay covered his mouth – decision is red card!» wurde so schon zu einem Stück Populärkultur.