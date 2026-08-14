Vierte EM-Medaille für die Schweiz! Im Final über 200 m sichert sich Timothé Mumenthaler mit 20,26 Sekunden Bronze gemeinsam mit dem Italiener Desalu im Final.
Liveticker
Werro mit Blick auf Gold – Bronze für Mumenthaler
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Mumenthaler holt Bronze-Medaille im 200-m-Final!
Im Hochsprung der Männer sind nur noch drei im Rennen
Im Hochsprung der Männer kämpfen nur noch der Ukrainer Oleh Dorschtschuk und die beiden Italiener Matteo Sioli und Gianmarco Tamberi um die Goldmedaille. Sie sind die Einzigen, welche den Sprung über 2,27 m geschafft haben.
Im Siebenkampf läuft Annik Kälin bei den 200 m auf die vierte Position
Die Schweizerin Annik Kälin läuft bei den 200 m nach einem super Start mit 23,54 Sekunden als 4. Platzierte zum Ziel.
Gold für den Norweger Warholm im 400 m Hürden Final
Der Norweger Karsten Warholm setzt sich mit Abstand durch, gewinnt Gold und knackt einen neuen Rekord.
Auch Diskuswurf-Final der Frauen ist eröffnet
Auch im Diskuswurf der Frauen fällt jetzt die Entscheidung: Der Final ist eröffnet. Wie beim Hochsprung der Männer ist auch in diesem Final keine Schweizer Beteiligung.
Im Hochsprung der Männer läuft das Final
Der Final im Hochsprung ist eröffnet und die Athleten kämpfen um die Podestplätze.
Und Nadia Battocletti tut es nochmals – unglaublich!
Nadia Battocletti gewinnt ihre zweite Goldmedaille!
Die Italienerin sprintet die letzten Meter davon und gewinnt souverän nach dem 5'000 m auch die 10'000 m. Somit ist sie die erste Frau, welche beide Disziplinen in der gleichen EM gewinnt.
Die Italienerin sprintet die letzten Meter davon und gewinnt souverän nach dem 5'000 m auch die 10'000 m. Somit ist sie die erste Frau, welche beide Disziplinen in der gleichen EM gewinnt.
Britin Megan Keith führt den 10'000 m Lauf an – dicht verfolgt von Battocletti
Die Einheimische Megan Keith führt die 10'000 m der Frauen an, dicht verfolgt von van Lendt und Battocletti.
Das Final über 5'000 m gewann die Italienerin Battocletti souverän – greift sie auch heute am Schluss an?
Das Final über 5'000 m gewann die Italienerin Battocletti souverän – greift sie auch heute am Schluss an?
Beim 10'000 m der Frauen ist die Hälfte erreicht
Beim 10'000 m der Frauen stehen noch 11 Runden an – die Läuferinnen sind kompakt miteinander unterwegs.
Kälin stösst im dritten und letzten Versuch 13,59 m
Annik Kälin kann sich nochmals minimal verbessern und stösst 13,59 m. Im Gesamtklassement rutscht sie jedoch etwas nach hinten.
10'000-m-Final der Frauen ist gestartet – ohne Schweizer Beteiligung
Der Final über 10'000 m der Frauen ist eröffnet – die Deutsche Lisa Merkel führt.
Kälin stösst im zweiten Versuch 13,47 m
Im zweiten Versuch kann sich die Schweizerin beim Kugelstossen steigern und stösst 13,47 m.
Kälin stösst im ersten Versuch 13,39 m
Annik Kälin eröffnet das Kugelstossen mit 13,39 m im ersten Versuch.
Kälin startet ins Kugelstossen des Siebenkampfs
Die 26-Jährige hat vor dem Abendprogramm (Kugelstossen und 200 m) als Vierte die Medaillenränge im Blick. Mit 2135 Punkten führt die Polin Adrianna Sulek-Schubert vor der Irin Kate O'Connor (2134) und der Deutschen Sophie Weissenberg (2074). Die Schweizerin bestreitet nun mit dem Kugelstossen die vierte Teildisziplin ihres Siebenkampfs. (car/sda)
Das lief heute Morgen
Das steht heute Abend alles an:
20:35 Uhr: Siebenkampf Kugelstossen Frauen (🇨🇭 mit Annik Kälin)
20.45 Uhr: 10'000 m Frauen – Final
21.00 Uhr: Hochsprung Männer – Final
21.30 Uhr: Diskuswurf Frauen – Final
21.40 Uhr: 400 m Hürden Männer – Final
21.55 Uhr: Siebenkampf 200 m Frauen (🇨🇭 mit Annik Kälin)
22.25 Uhr: 200 m Männer – Final (🇨🇭 mit William Reais und Timothé Mumenthaler)
22.46 Uhr: 800 m Frauen – Final (🇨🇭 mit Valentina Rosamilia, Veronica Vancardo und Audrey Werro)
20.45 Uhr: 10'000 m Frauen – Final
21.00 Uhr: Hochsprung Männer – Final
21.30 Uhr: Diskuswurf Frauen – Final
21.40 Uhr: 400 m Hürden Männer – Final
21.55 Uhr: Siebenkampf 200 m Frauen (🇨🇭 mit Annik Kälin)
22.25 Uhr: 200 m Männer – Final (🇨🇭 mit William Reais und Timothé Mumenthaler)
22.46 Uhr: 800 m Frauen – Final (🇨🇭 mit Valentina Rosamilia, Veronica Vancardo und Audrey Werro)
- Der 800-m-Final der Frauen gilt am Freitagabend in Birmingham um 22.46 Uhr als Höhepunkt der Leichtathletik-EM. Mit Audrey Werro, der britischen Olympiasiegerin Keely Hodgkinson und der Niederländerin Femke Broeders-Bol treffen drei Läuferinnen aufeinander, die womöglich sogar den Uralt-Weltrekord angreifen werden.
- Audrey Werro steht nach ihrem Sturz im Halbfinal dank eines erfolgreichen Protests im Final. Mit Veronica Vancardo und Valentina Rosamilia sind zwei weitere Schweizerinnen im zehnköpfigen Feld vertreten. (car/sda)