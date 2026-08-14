Die 26-Jährige hat vor dem Abendprogramm (Kugelstossen und 200 m) als Vierte die Medaillenränge im Blick. Mit 2135 Punkten führt die Polin Adrianna Sulek-Schubert vor der Irin Kate O'Connor (2134) und der Deutschen Sophie Weissenberg (2074). Die Schweizerin bestreitet nun mit dem Kugelstossen die vierte Teildisziplin ihres Siebenkampfs. (car/sda)