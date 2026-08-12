Iris Caligiuri steht über 200 m im EM-Halbfinal. Bild: keystone

Caligiuri komplettiert Quartett im 200-m-Halbfinal +++ Der Ire English läuft furios

Iris Caligiuri übersteht die Vorläufe und komplettiert das Schweizer Quartett in den Halbfinals über 200 m, der Ire Mark English verbessert einen Uraltrekord über 800 m. Das sind die Fakten des dritten Wettkampftages an der EM in Birmingham.

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Vier Schweizerinnen im Halbfinal über 200 m

Mujinga Kambundji, Fabienne Hoenke und Léonie Pointet waren über 200 m bereits für die Halbfinals vom Mittwochabend gesetzt. Mit Iris Caligiuri schaffte eine vierte Schweizerin den Sprung in die Vorschlussrunde. Die 23-jährige Westschweizerin realisierte die Qualifikation in 23,39 Sekunden als Vierte ihres Vorlaufs gerade noch über die Zeit.

Der Vorlauf mit Iris Caligiuri. Video: SRF

Roland knapp gescheitert

Weniger Wettkampfglück hatte Mélanie Roland. Über 400 m wurde die französisch-schweizerische Doppelbürgerin in ihrem Vorlauf in 52,35 ebenfalls Vierte, in der Endabrechnung lief sie jedoch nur die 13.-beste Zeit und verpasste so die Halbfinal-Qualifikation um einen Rang.

Brand verpasst Final

Dany Brand egalisierte bei seiner Halbfinalpremiere an einer EM über 400 m Hürden in 48,96 seine persönliche Bestleistung. Dennoch reichte dies nicht für den Final der besten acht Athleten. Als Vierter seines Laufs schied der 30-jährige Zürcher aus.

Ire English furios

Der Ire Mark English schaffte im 800-m-Halbfinal in 1:43,49 Minuten einen Europameisterschaftsrekord. Er verbesserte die bisherige Bestmarke von Olaf Beyer (1:43,84) aus dem Jahr 1978 deutlich. (abu/sda)

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