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Leichtathletik-EM: Der 5. Abend live im Ticker und Stream

Timothe Mumenthaler of Switzerland tied for 3rd place celebrates with his bronze medal during the men&#039;s 200 meters final at the European Athletics Championships, in the Alexander Stadium, Birming ...
Bronzemedaille für Timothé Mumenthaler über 200 m.Bild: keystone

Audrey Werro ist Europameisterin über 800 m +++ Bronzemedaille für Mumenthaler

14.08.2026, 23:1114.08.2026, 23:54

Audrey Werro ist Europameisterin

Audrey Werro gewinnt im mit Spannung erwarteten 800-m-Final der EM in Brimingham Gold. Die Schweizerin sorgt von Beginn weg für ein horrendes Tempo. Auf der Zielgeraden wehrt sie den Angriff von Olympiasiegerin Keely Hodgkinson ab, Femke Broeders-Bol holt Bronze.

In 1:54,81 Minuten kommt die Freiburgerin nicht ganz an den Weltrekord heran. Hodgkinson hat zwei Zehntel Rückstand, Broedesr-Bol eine halbe Sekunde. Das angekündigte «Rennen des Jahres» hielt, was es versprochen hatte.

Audrey Werro lauft zu EM-Gold.Video: SRF

Mumenthaler schlägt erneut zu

Timothé Mumenthaler gewinnt an der EM in Birmingham die Bronzemedaille über 200 m. Für den Genfer Titelverteidiger ist es nach seinem sensationellen EM-Gold in Rom 2024 der nächste grosse kontinentale Erfolg.

Er teilte sich Bronze zeitgleich mit dem Italiener Eseosa Fostine Desalu in 20,26 Sekunden. Selbst die Tausendstel machten keinen Unterschied. Der 100-m-Sieger Owen Ansah aus Deutschland gewann Gold in 19,95. Silber holt der Brite Zharnel Hughes (20,26).

Timothé Mumenthaler gewinnt an der EM die Bronzemedaille.Video: SRF

Mumenthaler, der das Finale von Bahn 4 aus bestritt, stand vor einer physischen Herausforderung: Nach seinem kräftezehrenden Vorauftritt über 100 m waren die Energiereserven spürbar dezimiert. Dennoch zeigte sich der Schweizer im entscheidenden Moment konkurrenzfähig. In einem stark besetzten europäischen Feld lief er eine saubere Kurve und hielt auf den letzten 50 m dem Druck stand.

«Mit einer Medaille will ich zufrieden sein, auch wenn ich noch grössere Ambitionen hatte», betonte der 23-jährige Genfer im SRF-Interview. «Die 19 Sekunden sind für ein anderes Rennen aufgespart.» Er habe zeigen könne, dass er Konstanz habe. «Und den Halbfinal-Lauf mit 20,09 nehme ich auch mit. Dieser Lauf hat mir besonders gefallen.»

Der Sieg ging klar an den Deutschen Owen Ansah, gegen den noch ein Doping-Verfahren läuft. William Reais wurde in 20,68 Sekunden Achter.

Annik Kälin muss um Medaille kämpfen

Mehrkämpferin Annik Kälin gelang ein ordentlicher Start in den Siebenkampf. Die Schweizer Rekordhalterin lief über 100 m Hürden in 12,59 Sekunden die beste Zeit und zeigte mit 1,71 m einen ordentlichen Hochsprung. Das Kugelstossen (13,59) und der 200-m-Lauf (23,54) waren okay. Mit 3845 Zählern ist sie in etwa gleich gut unterwegs wie bei ihrem Sieg in Götzis.

Annik Kälins 200-m-Lauf.Video: SRF

Allerdings schlafen die Konkurrentinnen nicht. Annik Kälin ist bloss im 6. Zwischenrang klassiert. Der Rückstand auf die Führende Polin Adrianna Sulek-Schubert ist mit 124 Zählern noch in Schlagdistanz. Der Samstag wird mit Kälins Paradedisziplin Weitsprung eröffnet. Da winkt ihr die Chance, die Wende zu schaffen.

Nadia Battocletti souverän

Die italienische Titelverteidigerin Nadia Battocletti hat nach ihrem Triumph über 5000 m auch Gold über 10'000 m gewonnen. Die 26-Jährige setzte sich in 31:41,18 Minuten durch und sicherte sich damit wie schon an der Heim-EM 2024 in Rom das Langstrecken-Doppel. (car/sda)

Battoclettis überragender Lauf zu EM-Gold.Video: SRF
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Valentina Rosamilia und Veronica Vancardo laufen auf Platz 7 und 8
Neben Audrey Werro, welche Gold im Final über 800 m Gold holte, standen noch zwei weitere Schweizerinnen im Final. Valentina Rosamilia (Platz 7) und Veronica Vancardo (Platz 8) haben es leider nicht auf einen Podesplatz geschafft, können dennoch trotzdem auf sich stolz sein.


Werro ist Europameisterin über 800 m!
Was für eine Geschichte! Nur einen Tag nach ihrem Sturz im Halbfinal krönt sich Audrey Werro zur Europameisterin über 800 m. Der Rekurs hat sich gelohnt – und wie: Gold für die Schweiz im Höhepunkt der EM!


Nun stehen dann gleich drei Schweizerinnen im Final über 800 m
Audrey Werro, Veronica Vancardo und Valentina Rosamilia starten im Final über 800 m für die Schweiz. Audrey Werro ist die grosse Favoritin auf die Goldmedaille.


Gold für die Niederländerin Van Klinken im Diskuswerfen
Die Niederländerin Van Klinken hat die Goldmedaille im Diskuswerfen der Frauen gewonnen.

Gold für Gianmarco Tamberi im Hochsprung!
Der Italiener siegt zum dritten Mal in Folge bei einer Europameisterschaft – Gianmarco Tamberi überspringt als Einziger die 2,32 Meter.

Reais ohne Medaille im 200-m-Final
Keine Medaille für WIlliam Reais über 200 m: Der Schweizer läuft als letztes über die Zielgerade.


Mumenthaler holt Bronzemedaille im 200-m-Final!
Vierte EM-Medaille für die Schweiz! Im Final über 200 m sichert sich Timothé Mumenthaler mit 20,26 Sekunden Bronze gemeinsam mit dem Italiener Desalu im Final.

Im Hochsprung der Männer sind nur noch drei im Rennen
Im Hochsprung der Männer kämpfen nur noch der Ukrainer Oleh Dorschtschuk und die beiden Italiener Matteo Sioli und Gianmarco Tamberi um die Goldmedaille. Sie sind die Einzigen, welche den Sprung über 2,27 m geschafft haben.


Im Siebenkampf läuft Annik Kälin bei den 200 m auf die vierte Position
Die Schweizerin Annik Kälin läuft bei den 200 m nach einem super Start mit 23,54 Sekunden als 4. Platzierte zum Ziel.


Gold für den Norweger Warholm im 400 m Hürden Final
Der Norweger Karsten Warholm setzt sich mit Abstand durch, gewinnt Gold und knackt einen neuen Rekord.

Auch Diskuswurf-Final der Frauen ist eröffnet
Auch im Diskuswurf der Frauen fällt jetzt die Entscheidung: Der Final ist eröffnet. Wie beim Hochsprung der Männer ist auch in diesem Final keine Schweizer Beteiligung.


Im Hochsprung der Männer läuft das Final
Der Final im Hochsprung ist eröffnet und die Athleten kämpfen um die Podestplätze.


Und Nadia Battocletti tut es nochmals – unglaublich!
Nadia Battocletti gewinnt ihre zweite Goldmedaille!
Die Italienerin sprintet die letzten Meter davon und gewinnt souverän nach dem 5'000 m auch die 10'000 m. Somit ist sie die erste Frau, welche beide Disziplinen in der gleichen EM gewinnt.


Britin Megan Keith führt den 10'000 m Lauf an – dicht verfolgt von Battocletti
Die Einheimische Megan Keith führt die 10'000 m der Frauen an, dicht verfolgt von van Lendt und Battocletti.
Das Final über 5'000 m gewann die Italienerin Battocletti souverän – greift sie auch heute am Schluss an?


Beim 10'000 m der Frauen ist die Hälfte erreicht
Beim 10'000 m der Frauen stehen noch 11 Runden an – die Läuferinnen sind kompakt miteinander unterwegs.
Kälin stösst im dritten und letzten Versuch 13,59 m
Annik Kälin kann sich nochmals minimal verbessern und stösst 13,59 m. Im Gesamtklassement rutscht sie jedoch etwas nach hinten.


10'000-m-Final der Frauen ist gestartet – ohne Schweizer Beteiligung
Der Final über 10'000 m der Frauen ist eröffnet – die Deutsche Lisa Merkel führt.
Kälin stösst im zweiten Versuch 13,47 m
Im zweiten Versuch kann sich die Schweizerin beim Kugelstossen steigern und stösst 13,47 m.
Kälin stösst im ersten Versuch 13,39 m
Annik Kälin eröffnet das Kugelstossen mit 13,39 m im ersten Versuch.


Kälin startet ins Kugelstossen des Siebenkampfs
Die 26-Jährige hat vor dem Abendprogramm (Kugelstossen und 200 m) als Vierte die Medaillenränge im Blick. Mit 2135 Punkten führt die Polin Adrianna Sulek-Schubert vor der Irin Kate O'Connor (2134) und der Deutschen Sophie Weissenberg (2074). Die Schweizerin bestreitet nun mit dem Kugelstossen die vierte Teildisziplin ihres Siebenkampfs. (car/sda)

Das lief heute Morgen
Siebenkämpferin Kälin startet stark – Hügli bricht Schweizer Rekord und steht im Final
Das steht heute Abend alles an:
20:35 Uhr: Siebenkampf Kugelstossen Frauen (🇨🇭 mit Annik Kälin)
20.45 Uhr: 10'000 m Frauen – Final
21.00 Uhr: Hochsprung Männer – Final
21.30 Uhr: Diskuswurf Frauen – Final
21.40 Uhr: 400 m Hürden Männer – Final
21.55 Uhr: Siebenkampf 200 m Frauen (🇨🇭 mit Annik Kälin)
22.25 Uhr: 200 m Männer – Final (🇨🇭 mit William Reais und Timothé Mumenthaler)
22.46 Uhr: 800 m Frauen – Final (🇨🇭 mit Valentina Rosamilia, Veronica Vancardo und Audrey Werro)
Simon Ehammer steht nach EM-Silber vor wegweisendem Entscheid
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Ähnlichkeiten zu Ehammer und konstant: Kälin ist so stark wie noch nie und möchte Gold
Annik Kälin geht am Freitagmorgen an der EM in Birmingham als Topfavoritin im Siebenkampf an den Start. Die Schweizerin ist so stark wie noch nie und liebäugelt mit der magischen Marke von 7000 Punkten.
Die Schweizer Top-Mehrkämpfer Annik Kälin und Simon Ehammer haben sozusagen das gleiche Profil: Beide sind extrem explosiv und entsprechend schnell, gehören sowohl im Mehrkampf als auch im Weitsprung zur Weltspitze und überzeugen zudem mit starken Leistungen im Hürdensprint. Kälin weist über 100 m Hürden in diesem Jahr mit 12,60 Sekunden gar eine bessere Bestzeit auf als Weltmeisterin Ditaji Kambundji (12,62). Die EM-Goldmedaille auf dieser Strecke ging am Dienstagabend in 12,67 Sekunden weg.
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