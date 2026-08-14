Audrey Werro ist Europameisterin über 800 m +++ Bronzemedaille für Mumenthaler
Audrey Werro ist Europameisterin
Audrey Werro gewinnt im mit Spannung erwarteten 800-m-Final der EM in Brimingham Gold. Die Schweizerin sorgt von Beginn weg für ein horrendes Tempo. Auf der Zielgeraden wehrt sie den Angriff von Olympiasiegerin Keely Hodgkinson ab, Femke Broeders-Bol holt Bronze.
In 1:54,81 Minuten kommt die Freiburgerin nicht ganz an den Weltrekord heran. Hodgkinson hat zwei Zehntel Rückstand, Broedesr-Bol eine halbe Sekunde. Das angekündigte «Rennen des Jahres» hielt, was es versprochen hatte.
Mumenthaler schlägt erneut zu
Timothé Mumenthaler gewinnt an der EM in Birmingham die Bronzemedaille über 200 m. Für den Genfer Titelverteidiger ist es nach seinem sensationellen EM-Gold in Rom 2024 der nächste grosse kontinentale Erfolg.
Er teilte sich Bronze zeitgleich mit dem Italiener Eseosa Fostine Desalu in 20,26 Sekunden. Selbst die Tausendstel machten keinen Unterschied. Der 100-m-Sieger Owen Ansah aus Deutschland gewann Gold in 19,95. Silber holt der Brite Zharnel Hughes (20,26).
Mumenthaler, der das Finale von Bahn 4 aus bestritt, stand vor einer physischen Herausforderung: Nach seinem kräftezehrenden Vorauftritt über 100 m waren die Energiereserven spürbar dezimiert. Dennoch zeigte sich der Schweizer im entscheidenden Moment konkurrenzfähig. In einem stark besetzten europäischen Feld lief er eine saubere Kurve und hielt auf den letzten 50 m dem Druck stand.
«Mit einer Medaille will ich zufrieden sein, auch wenn ich noch grössere Ambitionen hatte», betonte der 23-jährige Genfer im SRF-Interview. «Die 19 Sekunden sind für ein anderes Rennen aufgespart.» Er habe zeigen könne, dass er Konstanz habe. «Und den Halbfinal-Lauf mit 20,09 nehme ich auch mit. Dieser Lauf hat mir besonders gefallen.»
Der Sieg ging klar an den Deutschen Owen Ansah, gegen den noch ein Doping-Verfahren läuft. William Reais wurde in 20,68 Sekunden Achter.
Annik Kälin muss um Medaille kämpfen
Mehrkämpferin Annik Kälin gelang ein ordentlicher Start in den Siebenkampf. Die Schweizer Rekordhalterin lief über 100 m Hürden in 12,59 Sekunden die beste Zeit und zeigte mit 1,71 m einen ordentlichen Hochsprung. Das Kugelstossen (13,59) und der 200-m-Lauf (23,54) waren okay. Mit 3845 Zählern ist sie in etwa gleich gut unterwegs wie bei ihrem Sieg in Götzis.
Allerdings schlafen die Konkurrentinnen nicht. Annik Kälin ist bloss im 6. Zwischenrang klassiert. Der Rückstand auf die Führende Polin Adrianna Sulek-Schubert ist mit 124 Zählern noch in Schlagdistanz. Der Samstag wird mit Kälins Paradedisziplin Weitsprung eröffnet. Da winkt ihr die Chance, die Wende zu schaffen.
Nadia Battocletti souverän
Die italienische Titelverteidigerin Nadia Battocletti hat nach ihrem Triumph über 5000 m auch Gold über 10'000 m gewonnen. Die 26-Jährige setzte sich in 31:41,18 Minuten durch und sicherte sich damit wie schon an der Heim-EM 2024 in Rom das Langstrecken-Doppel. (car/sda)
Valentina Rosamilia und Veronica Vancardo laufen auf Platz 7 und 8
Werro ist Europameisterin über 800 m!
Nun stehen dann gleich drei Schweizerinnen im Final über 800 m
Gold für die Niederländerin Van Klinken im Diskuswerfen
Gold für Gianmarco Tamberi im Hochsprung!
Reais ohne Medaille im 200-m-Final
Mumenthaler holt Bronzemedaille im 200-m-Final!
Im Hochsprung der Männer sind nur noch drei im Rennen
Im Siebenkampf läuft Annik Kälin bei den 200 m auf die vierte Position
Gold für den Norweger Warholm im 400 m Hürden Final
Auch Diskuswurf-Final der Frauen ist eröffnet
Im Hochsprung der Männer läuft das Final
Und Nadia Battocletti tut es nochmals – unglaublich!
Die Italienerin sprintet die letzten Meter davon und gewinnt souverän nach dem 5'000 m auch die 10'000 m. Somit ist sie die erste Frau, welche beide Disziplinen in der gleichen EM gewinnt.
Britin Megan Keith führt den 10'000 m Lauf an – dicht verfolgt von Battocletti
Das Final über 5'000 m gewann die Italienerin Battocletti souverän – greift sie auch heute am Schluss an?
Beim 10'000 m der Frauen ist die Hälfte erreicht
Kälin stösst im dritten und letzten Versuch 13,59 m
10'000-m-Final der Frauen ist gestartet – ohne Schweizer Beteiligung
Kälin stösst im zweiten Versuch 13,47 m
Kälin stösst im ersten Versuch 13,39 m
Kälin startet ins Kugelstossen des Siebenkampfs
Das lief heute Morgen
Das steht heute Abend alles an:
20.45 Uhr: 10'000 m Frauen – Final
21.00 Uhr: Hochsprung Männer – Final
21.30 Uhr: Diskuswurf Frauen – Final
21.40 Uhr: 400 m Hürden Männer – Final
21.55 Uhr: Siebenkampf 200 m Frauen (🇨🇭 mit Annik Kälin)
22.25 Uhr: 200 m Männer – Final (🇨🇭 mit William Reais und Timothé Mumenthaler)
22.46 Uhr: 800 m Frauen – Final (🇨🇭 mit Valentina Rosamilia, Veronica Vancardo und Audrey Werro)