Bronzemedaille für Timothé Mumenthaler über 200 m. Bild: keystone

Audrey Werro ist Europameisterin über 800 m +++ Bronzemedaille für Mumenthaler

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Audrey Werro ist Europameisterin

Audrey Werro gewinnt im mit Spannung erwarteten 800-m-Final der EM in Brimingham Gold. Die Schweizerin sorgt von Beginn weg für ein horrendes Tempo. Auf der Zielgeraden wehrt sie den Angriff von Olympiasiegerin Keely Hodgkinson ab, Femke Broeders-Bol holt Bronze.

In 1:54,81 Minuten kommt die Freiburgerin nicht ganz an den Weltrekord heran. Hodgkinson hat zwei Zehntel Rückstand, Broedesr-Bol eine halbe Sekunde. Das angekündigte «Rennen des Jahres» hielt, was es versprochen hatte.

Audrey Werro lauft zu EM-Gold. Video: SRF

Mumenthaler schlägt erneut zu

Timothé Mumenthaler gewinnt an der EM in Birmingham die Bronzemedaille über 200 m. Für den Genfer Titelverteidiger ist es nach seinem sensationellen EM-Gold in Rom 2024 der nächste grosse kontinentale Erfolg.

Er teilte sich Bronze zeitgleich mit dem Italiener Eseosa Fostine Desalu in 20,26 Sekunden. Selbst die Tausendstel machten keinen Unterschied. Der 100-m-Sieger Owen Ansah aus Deutschland gewann Gold in 19,95. Silber holt der Brite Zharnel Hughes (20,26).

Timothé Mumenthaler gewinnt an der EM die Bronzemedaille. Video: SRF

Mumenthaler, der das Finale von Bahn 4 aus bestritt, stand vor einer physischen Herausforderung: Nach seinem kräftezehrenden Vorauftritt über 100 m waren die Energiereserven spürbar dezimiert. Dennoch zeigte sich der Schweizer im entscheidenden Moment konkurrenzfähig. In einem stark besetzten europäischen Feld lief er eine saubere Kurve und hielt auf den letzten 50 m dem Druck stand.

«Mit einer Medaille will ich zufrieden sein, auch wenn ich noch grössere Ambitionen hatte», betonte der 23-jährige Genfer im SRF-Interview. «Die 19 Sekunden sind für ein anderes Rennen aufgespart.» Er habe zeigen könne, dass er Konstanz habe. «Und den Halbfinal-Lauf mit 20,09 nehme ich auch mit. Dieser Lauf hat mir besonders gefallen.»

Der Sieg ging klar an den Deutschen Owen Ansah, gegen den noch ein Doping-Verfahren läuft. William Reais wurde in 20,68 Sekunden Achter.

Annik Kälin muss um Medaille kämpfen

Mehrkämpferin Annik Kälin gelang ein ordentlicher Start in den Siebenkampf. Die Schweizer Rekordhalterin lief über 100 m Hürden in 12,59 Sekunden die beste Zeit und zeigte mit 1,71 m einen ordentlichen Hochsprung. Das Kugelstossen (13,59) und der 200-m-Lauf (23,54) waren okay. Mit 3845 Zählern ist sie in etwa gleich gut unterwegs wie bei ihrem Sieg in Götzis.

Annik Kälins 200-m-Lauf. Video: SRF

Allerdings schlafen die Konkurrentinnen nicht. Annik Kälin ist bloss im 6. Zwischenrang klassiert. Der Rückstand auf die Führende Polin Adrianna Sulek-Schubert ist mit 124 Zählern noch in Schlagdistanz. Der Samstag wird mit Kälins Paradedisziplin Weitsprung eröffnet. Da winkt ihr die Chance, die Wende zu schaffen.

Nadia Battocletti souverän

Die italienische Titelverteidigerin Nadia Battocletti hat nach ihrem Triumph über 5000 m auch Gold über 10'000 m gewonnen. Die 26-Jährige setzte sich in 31:41,18 Minuten durch und sicherte sich damit wie schon an der Heim-EM 2024 in Rom das Langstrecken-Doppel. (car/sda)

Battoclettis überragender Lauf zu EM-Gold. Video: SRF