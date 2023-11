Schweizer Cup live: SC Kriens – FC Basel – das Spiel in Ticker und TV

Liveticker

Celestini-Premiere beim FCB – im Cup-Achtelfinal geht es für Basel nach Kriens

Mehr «Sport»

Nach vier Niederlagen in vier Spielen unter Heiko Vogel entschied sich die neu eingesetzte Sportkommission beim FC Basel, den deutschen Trainer zu entlassen. Als Nachfolger entschieden sich David Degen, Marco Streller, Valentin Stocker und Co. für Fabio Celestini, der seit Februar dieses Jahres ohne Anstellung war. Der 48-Jährige war zuletzt beim FC Sion unter Vertrag, konnte dort in sechs Spielen jedoch keinen Sieg holen.

Nun soll er den FCB zurück in die Spur bringen. Seinen ersten Einsatz an der Seitenlinie des Tabellenletzten in der Super League hat Celestino im Cup. Dort treten die Basler im Achtelfinal bei Promotion-Ligist Kriens an. Trotz der Niederlagenserie geht der Klub vom Rheinknie natürlich als deutlicher Favorit in die Partie. Für den SC Kriens ist Basel der erste Gegner aus der Super League in dieser Saison, zuvor haben die Luzerner Mendrisio und Baden geschlagen.

Hier verfolgst du das Spiel ab 20.30 Uhr im Liveticker und im TV.