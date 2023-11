Für Fribourg wird die Luft als Leader dünn ++ ZSC Lions sichern sich weitere Punkte

Der EV Zug setzt seine Aufholjagd in der Eishockeymeisterschaft der National League fort und gewinnt in Lugano 4:1. Das sind die Fakten der Spiele vom Dienstag.

Die Zuger hielten Luganos Paradelinie um Daniel Carr und Calvin Thürkauf im Schach und ging in den ersten 28 Minuten durch Andreas Wingerli, Dario Allenspach und Niklas Hansson (erstes Saisontor) 3:0 in Führung. Zug gewann acht der letzten neun Spiele. Auswärts holten die Innerschweizer aus den letzten sieben Partien sogar 19 Punkte (6 Siege plus 1 Niederlage nach Verlängerung). Obwohl Zug in der Resega zu Beginn des Schlussabschnitts schon 4:0 führte, kamen die Innerschweizer nicht annähernd an den höchsten Auswärtssieg in Lugano ran: Am 2. November 2010 siegte Zug in Lugano sogar 8:0.