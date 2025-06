Eine Runde muss Basel überstehen, damit der Vorstoss in die Königsklasse gelingt. Bild: keystone

Diese Teams machen Basel die CL streitig – mögliche Gegner der Schweizer in der Quali



Mit dem gestrigen Cupfinal fiel in der Schweiz die letzte Entscheidung in der Fussballsaison 2024/25. Fünf Super-League-Vertreter werden die Liga in der nächsten Spielzeit europäisch vertreten. Auf dem Weg in eine der drei Ligaphasen warten einige Kracher.

Timo Rizzi Folge mir

Mehr «Sport»

Basel, Servette, YB, Lugano und Lausanne werden in diesem Sommer in der Qualifikation der drei europäischen Wettbewerbe Champions League, Europa League und Conference League antreten und auch versuchen, möglichst viele Punkte für die Fünfjahreswertung zu sammeln. Während Basel und YB bereits sicher in einer Ligaphase vertreten sind, muss Lausanne gleich drei Runden in der Qualifikation überstehen. Doch auf welche Gegner treffen die Schweizer Vertreter? Wir liefern die Übersicht.

Basel

Auslosung Playoff-Runde: 4. August 2025

Hinspiel: 19./20. August

Rückspiel: 26./27. August​

Als Schweizer Meister startet der FC Basel in der Playoff-Runde der Champions League und muss sich nur in dieser durchsetzen, um an der Königsklasse teilnehmen zu können. Noch ist unklar, ob der frisch gekrönte Doublesieger in der Auslosung zu den gesetzten Teams zählen wird und somit auf einen vermeintlich leichteren Gegner trifft. Da der FCB am Champions-Weg teilnimmt, kann er nur auf Meister anderer Ligen treffen.

Mögliche Gegner als ungesetzte Mannschaft

🇳🇴 FK Bodö/Glimt

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Celtic Glasgow

🇩🇰 FC Kopenhagen

🇷🇸 FK Roter Stern Belgrad

🇭🇺 Ferencvaros Budapest

🇮🇱 Maccabi Tel Aviv

🇸🇰 Slovan Bratislava

Zuletzt nahm Basel in der Saison 2017/18 an der Champions League teil. Bild: KEYSTONE

Damit die Basler im gesetzten Topf landen werden, müssen drei dieser sieben Teams bereits vor der Playoff-Runde ausscheiden. FK Bodo/Glimt und Celtic Glasgow stehen bereits wie Basel sicher in der letzten Qualirunde der Königsklasse. Sollte das Team von Trainer Fabio Celestini auf einen umgesetzten Gegner treffen, welcher in den letzten fünf Jahren weniger Koeffizienten-Punkte gesammelt hat, könnte es auch zu einem Nachbarduell mit dem Meister aus der österreichischen Liga kommen.

Mögliche Gegner als gesetzte Mannschaft

🇦🇹 Sturm Graz

🇧🇬 Ludogorets Rasgrad

🇷🇴 Steaua Bukarest

🇸🇪 Malmö FF

🇦🇿 Qarabag Agdam

🇱🇹 Zalgiris Vilnius

🇺🇦 Dinamo Kiew

🇵🇱 Lech Posen

🇭🇷 HNK Rijeka

Bei einer Niederlage in der Playoff-Runde wäre Basel ein Platz in der Ligaphase der Europa League auf sicher.

Servette

Auslosung 2. Qualirunde: 18. Juni 2025

Hinspiel: 22./23. Juli

Rückspiel: 29./30. Juli



Neben Basel nimmt auch Vizemeister Servette an der Champions-League-Qualifikation teil. Allerdings müssen die Grenats gleich drei Runden überstehen und da die Servettiens im Platzierungsweg vertreten sind, warten einige Brocken auf Servette. Der 17-fache Schweizer Meister steigt in der 2. Qualifikationsrunde ein und würde bei einem Scheitern in der Quali der Champions League daraufhin an der Europa-League-Qualifikation teilnehmen.

Mögliche Gegner in der 2. Runde

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Glasgow Rangers

🇦🇹 Red Bull Salzburg

🇨🇿 Viktoria Pilsen

Als Vizemeister hat auch Servette Chancen, sich für die Champions League zu qualifizieren. Bild: keystone

Sollte Servette die erste Hürde überstehen, ist zumindest die Teilnahme an der Europa League gesichert. In der 3. Runde der CL-Quali werden die möglichen Kontrahenten nicht leichter.

Weitere mögliche Gegner in der 3. Runde

🇵🇹 Benfica Lissabon

🇧🇪 FC Brügge

🇳🇱 Feyenoord Rotterdam

🇹🇷 Fenerbahçe Istanbul

🇫🇷 OGC Nizza

🇬🇷 Panathinaikos Athen

🇳🇴 Brann Bergen

Auch eine allfällige Qualifikation in der Europa League würde kein Selbstläufer werden, in dieser sind Gegner wie Sporting Braga, RSC Anderlecht oder PAOK Thessaloniki möglich. Würde Servette auch in der dritten Qualirunde der Europa League scheitern, müssen Trainer Thomas Häberli und sein Team an der letzten Runde der Conference-League-Qualifikation teilnehmen. Eine Runde muss Servette zwingend überstehen, um in der kommenden Spielzeit in der Ligaphase eines europäischen Wettbewerbs vertreten zu sein.

YB

Auslosung Playoff-Runde: 4. August 2025

Hinspiel: 21. August

Rückspiel: 28. August​

Wie der FC Basel ist auch YB bereits sicher in einem europäischen Wettbewerb dabei. Die Berner Young Boys starten die Reise im europäischen Geschäft in der Playoff-Runde der Europa League. Es ist bereits sicher, dass YB in dieser Runde zu den gesetzten Teams gehören wird. Scheitern die Berner, werden sie in der Conference League vertreten sein.

Mögliche Gegner in der Playoff-Runde

🇧🇪 KRC Genk

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 FC Aberdeen

🇹🇷 Samsunspor

🇨🇿 SK Sigma Olmütz

🇷🇸 FK Partizan Belgrad

🇲🇩 Sheriff Tiraspol

🇹🇷 Besiktas Istanbul

🇦🇹 Wolfsberger AC

🇳🇴 Fredrikstad FK

Die Berner werden nächste Saison in der Europa League oder Conference League jubeln. Bild: keystone

Lugano

Auslosung 2. Qualirunde: 18. Juni 2025

Hinspiel: 24. Juli

Rückspiel: 31. Juli

Lugano startet in der kommenden Saison in der 2. Qualifikationsrunde der Europa League. Die Tessiner werden in dieser Runde noch zu den gesetzten Mannschaften gehören, ab einer allfälligen dritten Runde würde Lugano wahrscheinlich in den Topf der ungesetzten wechseln. Um an der Europa League teilnehmen zu können, müssen drei Runden überstanden werden.

Bei einer Niederlage in der zweiten oder dritten Runde müsste Lugano an der Conference-League-Qualifikation teilnehmen. Sollte Lugano der Vorstoss bis in die Playoffs der EL-Quali gelingen, wäre zumindest die Teilnahme am drittgrössten europäischen Wettbewerb gesichert.

Mögliche Gegner in der 2. Qualifikationsrunde

🇷🇴 CFR Cluj

🇮🇱 Hapoel Be’er Scheva

🇹🇷 Besiktas Istanbul

🇸🇮 NK Celje

🇳🇱 FC Utrecht

🇸🇰 FC Spartak Trnava

🇨🇿 Banik Ostrava

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Hibernian Edinburgh

🇨🇾 AEK Larnaka

🇸🇪 BK Häcken

🇭🇺 Paksi FC

🇧🇬 Lewski Sofia

🇦🇿 Sabah FK

🇫🇮 Tampereen Ilves

🇰🇿 FK Aqtöbe

🇽🇰 FC Prishtina

In der Conference League würde Lugano in der 3. Runde und den Playoffs sicher zu den gesetzten Teams gehören und es wäre auch ein Aufeinandertreffen mit Vaduz möglich, mit Losglück trifft Lugano auf Teams aus beispielsweise Island oder Nordirland. Mögliche schwierige Gegner sind Austria Wien, Dundee United oder Bröndby.

In der vergangenen Saison scheiterte Lugano im Achtelfinal der Conference League. Bild: keystone

Lausanne

Auslosung 2. Qualirunde: 18. Juni 2025

Hinspiel: 24. Juli

Rückspiel: 31. Juli​

Den längsten Weg für die Ligaphase hat Lausanne-Sport vor sich. Die Waadtländer starten in der 2. Qualifikationsrunde der Conference League und dürfen sich in drei Runden keinen einzigen Ausrutscher erlauben. Als Vorbild der Lausanner dient der FC St.Gallen, die Ostschweizer, erreichten im letzten Jahr die Ligaphase mit den gleichen Voraussetzungen.

Zunächst wird Lausanne noch zu den gesetzten Teams gehören und auf ein durchaus schlagbaren Gegner treffen, bevor in der dritten Runde der Wechsel zu den ungesetzten Teams kommen würde. Ab der dritten Runde könnte die Mannschaft von Ludovic Magnin auf Teams wie AZ Alkmaar, Sparta Prag, AEK Athen oder Rapid Wien treffen. In einer allfälligen Playoff-Runde nehmen auch Teams aus den ganz grossen Fussballligen teil. AC Florenz, Nottingham Forest, Rayo Vallecano oder Mainz 05 wären dann mögliche Kontrahenten.

Schreit Ludovic Magnin Lausanne in die Conference League? Bild: keystone

Mögliche Gegner in der 2. Qualifikationsrunde