Riesen-Sensation im DFB-Pokal: Bayern unterliegt Drittligist ++ BVB auch dank Kobel weiter

DFB-Pokal

Saarbrücken – Bayern 2:1

Bayern München verliert in der 2. Runde des deutschen Cups sensationell bei Drittligist Saarbrücken mit 1:2.

In der ersten Halbzeit schien noch alles den erwarteten Verlauf zu nehmen. Thomas Müller brachte den haushohen Favoriten in der 16. Minute in Führung. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erzielte der Drittligist dann aus dem Nichts den Ausgleich. In der zweiten Halbzeit drückten die Bayern auf den Siegtreffer. Dieser gelang jedoch tief in der Nachspielzeit und nach einem Konter dem Heimteam. Auf das 2:1 konnten die Münchner nicht mehr reagieren.

Der entscheidende Treffer. Video: streamja

FC Saarbrücken – FC Bayern München 2:1 (1:1)

​Tore: 16. Müller 0:1. 45+1. Sontheimer 1:1. 96. Gaus 2:1.

Dortmund – Hoffenheim 1:0

Borussia Dortmund zog im Duell zweier Bundesligisten gegen Hoffenheim dank eines Treffers von Routinier Marco Reus in die Achtelfinals ein. Das Team von Gregor Kobel, der zum 6. Mal in dieser Saison zu Null spielte, ist nach dem 1:0-Sieg und vor dem Gipfeltreffen vom Samstag gegen Bayern München saison- und wettbewerbsübergreifend seit 26 Heimspielen ungeschlagen.

Das einzige Tor des Spiels. Video: streamja

Borussia Dortmund – TSG Hoffenheim 1:0 (1:0)

Tor: 43. Reus 1:0.

Bemerkungen: Dortmund mit Kobel; Gelb-Rot gegen Kabak (Hoffenheim) in der 94. Minute.

Sandhausen – Leverkusen 2:5

Erstaunlich viel Mühe bekundete Bundesliga-Leader Leverkusen beim 5:2 über Drittligist Sandhausen. Die auf mehreren Positionen rotierte «Werkself» musste in der zweiten Halbzeit zweimal den Ausgleich hinnehmen, ehe Nati-Captain Granit Xhaka ins Geschehen eingriff. Die Entscheidung führte der Favorit erst in den letzten fünf Minuten der Partie herbei.

Drittligist Sandhausen setzte sich gegen Bundesliga-Leader Leverkusen lange zur Wehr. Bild: keystone

SV Sandhausen – Bayer Leverkusen 2:5 (0:1)

Tore: 21. Palacios (Penalty) 0:1. 50. Ehlich 1:1. 54. Tah 1:2. 57. Ben Balla 2:2. 85. Hlozek 2:3. 88. Adli 2:4. 92. Adli 2:5.

Bemerkung: Leverkusen mit Xhaka (ab 64.).

Hertha BSC – Mainz 3:0

Weiterhin im Hoch ist Haris Tabakovic von Hertha Berlin. Der Schweizer Stürmer traf beim 3:0 des Tabellenneunten der 2. Bundesliga gegen Bundesligaschlusslicht Mainz wie schon am Wochenende gegen Paderborn doppelt. Für den 29-Jährigen waren es bereits die Saisontore elf und zwölf.

Tabakovic trifft zum 3:0. Video: streamja

Hertha BSC – FSV Mainz 3:0 (1:0)

Tore: 45+3. Reese (Penalty) 1:0. 50. Tabakovic (Penalty) 2:0. 61. Tabakovic 3:0.

Bemerkungen: Hertha BSC mit Tabakovic; Mainz mit Fernandes (bis 70.), ohne Widmer (Ersatz).

Freiburg – Paderborn 1:3

Eine herbe 1:3-Heimpleite kassierte Freiburg gegen Zweitligist Paderborn. Letztmals so früh ausgeschieden ist das Team von Trainer Christian Streich vor drei Jahren. Vergangene Saison stiessen die Breisgauer bis in den Halbfinal vor, 2022 standen sie gar im Final von Berlin.

SC Freiburg – SC Paderborn 1:3 (0:2)

Tore: 4. Bilbija 0:1. 33. Muslija 0:2. 56. Bilbija 0:3. 70. Eggestein 1:3.



EFL Cup

West Ham – Arsenal 3:1

Die Engländer sind im EFL Cup bereits eine Runde weiter als die Deutschen. Für Arsenal ist dieser im Achtelfinal jedoch beendet. Gegen West Ham lag das Team von Mikel Arteta nach einer Stunde nämlich bereits mit 0:3 hinten, mehr als ein Ehrentreffer durch Martin Ödegaard gelang den «Gunners» in der Folge trotz insgesamt 71 Prozent Ballbesitz nicht mehr. Das Spiel hatte für die Gäste mit einem Eigentor von Ben White in der 16. Minute schon suboptimal begonnen, nach der Pause legten Mohammed Kudus und Jarrod Bowen für das Team von David Moyes nach.​

West Ham United – Arsenal London 3:1 (1:0).

Tore: 16. White (Eigentor) 1:0. 50. Kudus 2:0. 60. Bowen 3:0. 96. Ödegaard 3:1.

Coppa Italia

Lecce – Parma 2:4

Der ehemalige Schweizer Junioren-Nationalspieler Simon Sohm siegte in den Sechzehntelfinals des italienischen Cups mit Parma auswärts beim oberklassigen Lecce 4:2. Der 22-Jährige eröffnete den Torreigen für den Zweitligisten bereits in der 9. Minute. Die Entscheidung zugunsten des Tabellenführers der Serie B fiel nach dem zwischenzeitlichen 2:2 erst in der Nachspielzeit.

Der Treffer von Simon Sohm. Video: streamja

US Lecce – Parma Calcio 2:4 (0:2)

Tore: 9. Sohm 0:1. 29. Bonny 0:2. 54. Piccoli

1:2. 76. Strefezza 2:2. 94. Pongracic (Eigentor) 2:3. Man (Penalty) 2:4.

Bemerkung: Parma mit Sohm.



