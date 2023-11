Haben die ersten NHL-Wochen geprägt: Kevin Fiala, Connor McDavid und Jack Hughes. Bild: imago, shutterstock

Aller Anfang ist spektakulär – das waren die NHL-Highlights im Oktober

Die neue NHL-Saison erfüllt bislang die Erwartungen. Es gibt Spektakel, Enttäuschungen, Überraschungen – und wie erhofft ist die beste Eishockey-Liga der Welt nochmals etwas ausgeglichener geworden. Das waren die besten und kuriosesten Szenen der ersten Wochen der neuen Saison.

Tor des Monats

McDavid vs Nashville

Normalerweise sind sogenannte «Spin-o-Ramas» eigentlich Drehbewegungen mit dem Puck, um vom Gegner wegzukommen. Doch Edmontons Connor McDavid beweist, dass Scheibenbesitz bei der Pirouette nicht unbedingt nötig ist, um ein spektakuläres Tor zu schiessen.

Makar vs Islanders

Colorados Cale Makar ist einer der spektakulärsten Verteidiger der Welt. Gegen die Islanders macht er alles im Alleingang.

Matheson vs New Jersey

Apropos Alleingang: Dieser von Montreals Mike Matheson ist ebenfalls absolut sehenswert. Jonas Siegenthaler und Co. sind in der Verteidigung aber auch etwas zu passiv.

Cotter vs Philadelphia

Titelverteidiger Las Vegas ist überragend in die neue Saison gestartet. Einer der Gründe ist der junge Center Paul Cotter, der auf einem ganz neuen Level spielt – und hier die Philadelphia Flyers uralt aussehen lässt.

Shore vs Carolina

Erst in der Wiederholung wird so richtig klar, wie gut Devin Shores Puckannahme auf der Luft tatsächlich ist. Und dann schiebt er die Scheibe Frederik Andersen auch noch zwischen den Beinen hindurch.

McTavish vs Pittsburgh

Pittsburgh hat eine doppelte Überzahl und die Chance, das Spiel gegen Anaheim kurz vor Schluss zu entscheiden. Doch Mason McTavish kommt von der Strafbank, wird von Adam Henrique perfekt bedient und lässt die Fans der Penguins verstummen.

Save des Monats

Gibson vs Pittsburgh

Gleiches Spiel, anderes Tor: Die Reaktion von Ducks-Goalie John Gibson ist vermutlich reiner Instinkt. Wie er hier Sidney Crosby ein sicher geglaubtes Tor klaut, ist schier unfassbar.

Campbell vs Minnesota

Der Saisonstart ist den Edmonton Oilers missglückt, auch weil Goalie Jack Campbell nicht immer überzeugt. Doch hier reagiert er auf den Konter der Minnesota Wild sensationell.

Sorokin vs New Jersey

Nicht vielen Torhütern gelingt es im Moment, Jack Hughes auszubremsen. Ilya Sorokin schafft dies auf spektakuläre Art und Weise.

Trouba vs Columbus

Rangers-Goalie Igor Shesterkin ist bereits geschlagen. Die Columbus Blue Jackets jubeln, die berühmte Kanone und das Torhorn erklingen. Doch der Video-Keller in Toronto meldet sich, denn die Wiederholung zeigt: Verteidiger Jacob Trouba hat den Puck im letzten Moment von der Linie gekrallt.

Markström vs Pittsburgh

In Unterzahl ist Jacob Markström gegen die Pittsburgh Penguins gleich mehrfach gefordert. Doch der zuletzt stark in die Kritik geratene Goalie der Calgary Flames besteht den Test in extremis.

Schweizer Highlight des Monats

Meier vs Minnesota

Viele Schweizer Tore hat es in dieser NHL-Saison noch nicht gegeben. Selbst Timo Meier glänzt eher als Vorbereiter. So auch hier, als er in Überzahl blitzschnell und direkt auf Jesper Bratt weiterleitet.

Niederreiter vs Montreal

Besonders viel Platz und Zeit hat Nino Niederreiter gegen Montreal nicht. Aber mit einer schönen Finte verschafft sich der Churer etwas mehr von beidem und erhöht gegen die Canadiens.

Josi vs Toronto

Auch Roman Josi hat nach neun Spielen erst ein Tor auf dem Konto. Der eine Treffer war aber umso wichtiger: Nashvilles Captain schoss sein Team gegen Toronto zum Sieg in der Verlängerung.

Kurashev vs Vegas

Torpremiere der Saison in der Verlängerung? Das kann auch Philipp Kurashev. Stark, wie der junge Berner die Scheibe in der Zone hält und dann den Vegas Golden Knights die erste (und bisher einzige) Niederlage der Saison zufügt.

Fiala vs Arizona

Mit zwölf Punkten aus neun Spielen ist Kevin Fiala bislang der erfolgreichste NHL-Schweizer. Hier beweist er seine geniale Übersicht im Powerplay, wo er Anze Kopitar findet.

Highlight des Monats

Was ist ein Highlight des Monats? Kurz gesagt sind es spektakuläre Aktionen und Momente, die nicht Tore oder Saves sind. Also: Assists, technische Schmankerl, korrekte Checks oder Meilensteine.

Carcone vs Chicago

Die letzten sieben Jahre verbrachte Michael Carcone vorwiegend in der AHL, fast 400 Spiele machte er dort. Doch dieses Jahr ist er bislang ein fester Bestandteil der Arizona Coyotes – und brillierte gegen die Chicago Blackhawks mit einem Hattrick.

Ehlers vs Rangers

Einst spielte der Däne Nikolaj Ehlers für den Nachwuchs des EHC Biel. Diesen Monat knackte er einen Meilenstein in der NHL: Sein Tor gegen die New York Rangers war gleichbedeutend mit seinem 400. Skorerpunkt in der besten Liga der Welt.

Teravainen vs San Jose

Der Spitzname des finnischen Stürmers Teuvo Teravainen lautet «Turbo». Diesen zündet er auch gegen die San Jose Sharks, als er sie mit einem Hattrick im Alleingang abschiesst.

Savard vs Buffalo

Eishockey wird gerne auch als der «letzte wahre Teamsport» bezeichnet. David Savard hat sich definitiv für seine Montreal Canadiens geopfert. Zuerst blockt der Verteidiger einen Schuss und bricht sich dabei die Hand. Trotzdem bleibt der 33-Jährige weiter auf dem Eis, verliert gar noch eine Kufe und ist dennoch ein wichtiger Grund, warum Montreal die Unterzahlsituation gegen Buffalo übersteht.

Bedard vs Vegas

Heldentaten erwarten sie in Chicago auch von Supertalent Connor Bedard. In seinem ersten Heimspiel packt er denn auch gleich seine grösste Waffe aus und trifft mit einem tollen Schuss im Powerplay.

Blooper des Monats

Zur Kategorie der Blooper (Patzer, Schnitzer) zählen sämtliche Aktionen, die – diplomatisch ausgedrückt – suboptimal verlaufen sind.

Hill vs Montreal

Vieles passt bei den Vegas Golden Knights auch in diesem Jahr. Aber nicht dieser Passversuch von Goalie Adin Hill. Sean Monahan sagt danke.

Mahura vs Seattle

Manchmal braucht man auch etwas Glück. Dieser «Pass» von Josh Mahura war so nicht geplant. Aber während sich die Seattle Kraken über den komischen Abpraller ärgern, bedankt sich Floridas Nick Cousins für das einfache Tor.

Nedeljkovic vs Dallas

Als Goalie gibt es einen Grundsatz: Wenn du rauskommst, um den Puck zu spielen, musst du dir sicher sein, dass du die Situation auch klären kannst. Pittsburghs Alex Nedeljkovic hat das vergessen und bringt sich prompt selbst in die Bredouille.

Krug vs Vancouver

Und jetzt: Wie man einen Aufbaupass nicht spielen sollte am Beispiel von St.Louis-Verteidiger Torey Krug.

Dach vs Chicago

Einen Check zu «fressen» ist nie lustig. Noch viel mühsamer ist es, wenn du vom Check auch gleich noch auf die Bank des Gegners befördert wirst. Und das Bitterste an dieser Szene: Auch wenn sie im ersten Moment nicht so tragisch aussieht, hat sich Dach dabei so stark am Knie verletzt, dass seine Saison vorbei ist.

Spieler des Monats

Jack Hughes (C), 8 Spiele, 5 Tore, 13 Assists

Der Center der New Jersey Devils zementiert mit seinem Saisonstart den Status als Superstar in der NHL. In den ersten acht Spielen hat er fünf Tore selbst gemacht und 13 weitere vorbereitet. Ein Grossteil der Devils-Offensive läuft derzeit über Hughes.

Team des Monats

Die Titelverteidiger der Vegas Golden Knights sind fast perfekt in die neue Saison gestartet – wäre da nicht die eine Niederlage in der Verlängerung gegen Chicago gewesen. Trotzdem: Zehn Spiele und noch keine Niederlage nach 60 Minuten, das lässt sich sehen.