Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990

Der ZSC kann zum ersten Mal seit über einem Jahr den EHC Kloten besiegen und das Derby für sich entscheiden. Fribourg bezwingt Zug, während Biel knapp an Bern scheitert. Alle Resultate hier.

Die ZSC Lions sind dank dem vierten Sieg in Folge zurück an der Tabellenspitze. Im Heimspiel gegen Kloten gelang ihnen auch ohne den erkrankten Denis Malgin der erste Sieg in einem Zürcher Derby seit 14 Monaten. Jesper Fröden (6.) und Juho Lammiko (14.) brachten den Meister mit ihren Toren schon früh auf die Siegerstrasse.