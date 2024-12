Die rote Karte gegen Noah Yannick verunmöglichte St.Gallen das Comeback. Bild: keystone

YB schlägt St.Gallen zuhause und rückt dem Strich langsam näher

Die Young Boys zeigen die erhoffte Reaktion auf das 1:6 gegen Atalanta Bergamo. Das 2:1 gegen St. Gallen ist der vierte Heimsieg in Folge für die Berner in der Super League.

Fünf Tage nach der Packung in der Champions League präsentierten sich die Young Boys gut erholt. Mit dem vierten Heimsieg in Folge schüttelten sie die anfängliche Schwäche vor eigenem Publikum endgültig ab. Trotz 25-minütiger Überzahl brachten sie die drei Punkte jedoch nicht allzu souverän ins Trockene. Erst Silvère Ganvoulas 3:1 in der 96. Minute beruhigte die Nerven.

Darian Males und Cedric Itten ebneten den Gastgebern mit ihrem Doppelschlag nach 25 Minuten früh den Weg. In der zweiten Halbzeit verlief das Geschehen ausgeglichener. Doch Moustapha Cissé konnte für die St. Galler nur noch verkürzen - unter anderem, weil der in der Pause eingewechselte Noah Yannick die Gäste nach einer Stunde mit einer Roten Karte wegen eines gestreckten Beins gegen Males dezimierte und Cissé eine Viertelstunde vor Schluss die grosse Chance zum Ausgleich liegen liess.

Alle drei Tore fielen im Nachsetzen. Beim Führungstreffer staubte Males ab, nachdem Albert Vallci Lawrence Ati Zigi bei einer Flanke in die Quere gekommen war und Jaouen Hadjam Cissé im eigenen Strafraum in extremis an einem gefährlichen Abschluss hatte hindern können. Beim zweiten Treffer prallte der Ball nach einem Abschluss von Alan Virginius vom Pfosten zurück und rettete Ati Zigi zunächst auf der Linie. Vor St. Gallens Anschlusstreffer rettete David von Ballmoos zuerst gegen Christian Witzig, der dann aber den einschussbereiten Cissé bediente.

Für St. Gallen war es die erste Niederlage nach sieben Pflichtspielen ohne Niederlage im November, von den allerdings nur zwei gewonnen wurden. Die Young Boys, bei denen Trainer Joël Magnin Sandro Lauper Mohamed Camara in der Innenverteidigung vorzog, setzten ihre Aufholjagd fort und liegen nur noch vier Punkte hinter den Top 6 und einen Punkt hinter den siebtplatzierten St. Gallern.

YB feiert einen wichtigen Sieg. Bild: keystone

Young Boys - St. Gallen 3:1 (2:0)

29'124 Zuschauer. - SR Cibelli.

Tore: 23. Males 1:0. 26. Itten 2:0. 53. Cissé (Witzig) 2:1. 96. Ganvoula (Itten) 3:1.

Young Boys: Von Ballmoos; Athekame, Lauper, Benito, Hadjam (95. Blum); Males (66. Colley), Ugrinic (82. Niasse), Lakomy, Virginius (66. Ganvoula); Monteiro (82. Imeri), Itten.

St. Gallen: Zigi; Vandermersch, Diaby, Vallci, Okoroji (46. Yannick); Görtler, Stevanovic, Konietzke (66. Faber); Mambimbi (46. Toma), Witzig (85. Csoboth); Cissé (85. Akolo).

Bemerkungen: 64. Rote Karte gegen Yannick (grobes Foul).

Verwarnungen: 16. Görtler, 69. Witzig, 84. Itten, 89. Imeri. (abu/sda)