Ski Alpin: der Super-G von Beaver Creek live im Ticker und Stream

Odermattt mit Startnummer 15 – der Super-G von Beaver Creek ab 18.30 Uhr live

Am Tag nach dem grossartigen Schweizer Doppelerfolg durch Justin Murisier und Marco Odermatt in der Abfahrt steht in Beaver Creek, Colorado, das zweite von drei Weltcup-Rennen im Programm. Im Super-G tritt Odermatt abermals als erster Anwärter auf den Sieg an. Der Nidwaldner hat in der vergangenen Saison unter anderem auch die Kristallkugel für den Gewinn des Disziplinen-Weltcups gewonnen.

Neben Odermatt hat das Schweizer Team weitere Anwärter für Spitzenplätze in seinen Reihen. Im vergangenen März beim Weltcup-Finale in Saalbach-Hinterglemm hatten Stefan Rogentin, Loïc Meillard und der am Freitag schwer gestürzte Arnaud Boisset für einen Dreifach-Erfolg gesorgt. (riz/sda)