Lindsey Vonn ist schon am Wochenende wieder im Rennanzug zu sehen. Bild: keystone

Comeback-Termin bekannt: Lindsey Vonn fährt schon bald ihre ersten Rennen nach 6 Jahren

Mehr «Sport»

Im Februar 2019 absolvierte sie ihre bisher letzten Rennen im Ski-Weltcup, fast sechs Jahre später startet Lindsey Vonn am Wochenende erstmals wieder in einem offiziellen Rennen. Wie Paul Kristofic, Cheftrainer des US-Ski-Teams, gegenüber der Nachrichtenagentur AP bestätigte, werde Vonn am Samstag und am Sonntag eine Abfahrt und einen Super-G in Copper Mountain in den USA absolvieren. Dabei handelt es sich um FIS-Rennen, also Rennen auf einer tieferen Stufe als dem Weltcup. Ein Comeback auf höchster Stufe peilt Vonn für das Wochenende vom 21./22. Dezember in St. Moritz an. (nih)