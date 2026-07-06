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WM 2026: Spanien trifft im Achtelfinal auf Portugal – im Liveticker

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Costa bewahrt Portugal doppelt vor dem 0:1 – er pariert gegen Yamal und Baena

06.07.2026, 20:0006.07.2026, 21:17

Das Wichtigste in Kürze:

  • Am Montagabend kommt es in Arlington bereits im Achtelfinal der WM zum iberischen Duell zwischen Portugal und Spanien.
  • Der Nations-League-Sieger mit Altstar Cristiano Ronaldo hat den Gruppensieg verpasst und sich mit etwas Glück in den Sechzehntelfinals gegen Kroatien durchgesetzt.
  • Der Europameister Spanien fing sich nach dem torlosen Auftakt gegen Kap Verde und reihte drei Siege aneinander. In der ersten K.o.-Runde eliminierte die Furia Roja Österreich.
  • Die Partie beginnt um 21 Uhr. Mit watson bist du live dabei.
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FIFA wischt Rekurs beiseite – Belgien droht mit Beschwerde am Sportgerichtshof
Die FIFA hat den belgischen Rekurs gegen die Aufhebung der Sperre von USA-Stürmer Folarin Balogun abgelehnt. Ein Rekurs, der von Beginn weg chancenlos war, wie Belgiens Verband aufzeigt.
Der Fall Balogun entwickelt sich rasant weiter Wie diverse Medien berichten, hat der Fussball-Weltverband FIFA den Rekurs des belgischen Verbands (RBFA) zur Aufhebung der Sperre von US-Stürmer Folarin Balogun zurückgewiesen. Die Einsprache der RBFA sei nicht zulässig, da sie «in diesem Prozess keine beteiligte Partei» sei, lautete die Begründung der FIFA. Damit ist nun endgültig klar, dass Balogun heute Nacht im WM-Achtelfinal (2 Uhr Schweizer Zeit) gegen Belgien einsatzberechtigt ist.
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