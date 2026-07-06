Liveticker
Costa bewahrt Portugal doppelt vor dem 0:1 – er pariert gegen Yamal und Baena
Das Wichtigste in Kürze:
- Am Montagabend kommt es in Arlington bereits im Achtelfinal der WM zum iberischen Duell zwischen Portugal und Spanien.
- Der Nations-League-Sieger mit Altstar Cristiano Ronaldo hat den Gruppensieg verpasst und sich mit etwas Glück in den Sechzehntelfinals gegen Kroatien durchgesetzt.
- Der Europameister Spanien fing sich nach dem torlosen Auftakt gegen Kap Verde und reihte drei Siege aneinander. In der ersten K.o.-Runde eliminierte die Furia Roja Österreich.
- Die Partie beginnt um 21 Uhr. Mit watson bist du live dabei.
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