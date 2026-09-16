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Kann St.Gallen Leader Lugano ein Bein stellen?
Das Wichtigste in Kürze:
- Am Mittwoch stehen in der Super League in Nachtragsspielen mit St. Gallen und Meister Thun zwei Teams im Einsatz, die unter Druck stehen. Die Ostschweizer sind beim Leader Lugano zu Gast, die Berner Oberländer empfangen Servette.
- Thun und St. Gallen scheinen im Gegensatz zu Lugano unter den Folgen der Mehrfachbelastung wegen den Einsätzen im Europacup zu leiden. Seit dem Ausscheiden mit zwei Niederlagen gegen das dänische Team Nordsjaelland im Playoff in der Conference League verlor der Cupsieger drei der vier Partien in der Meisterschaft. Der Rückstand auf Lugano beträgt bereits neun Punkte. Die Tessiner ihrerseits befinden sich seit langem im Hoch. Seit Ende Juli und 14 Spielen, von denen sie elf gewonnen haben, sind sie ungeschlagen.
- Die Partien gibt es ab 19 Uhr hier im watson-Liveticker.