Odermatt möchte im Riesenslalom nachdoppeln – der erste Lauf von Beaver Creek live

Die Startliste im ersten Lauf:

1. Loic Meillard

2. Filip Zubcic

3. Thomas Tumler

4. Alexander Steen Olsen

5. Henrik Kristoffersen

6. Zan Kranjec

7. Marco Odermatt

8. Alte Lie McGrath

9. Alexander Schmid

10. River Radamus

11. Luca De Aliprandini

12. Joan Verdu

13. Alexis Pinturault

14. Gino Caviezel

15. Alex Vinatzer

16. Timon Haugan

17. Stefan Brennsteiner

18. Thibaut Favrot

19. Raphael Haaser

20. Sam Maes

....

24. Justin Murisier

28. Fadri Janutin

29. Lucas Pinheiro Braathen

44. Livio Simonet

50. Sandro Zurbrügg​

Marco Odermatt ist im Weltcup-Riesenslalom in Beaver Creek zum Abschluss des Renn-Wochenendes im Ort in Colorado der logische Favorit. Der Nidwaldner will sich mit einem Erfolg für das Ausscheiden im ersten Riesenslalom des Winters Ende Oktober in Sölden rehabilitieren.

Die Konkurrenz ist allerdings gross - allen voran sind da Norweger zu nennen, die auf dem Rettenbach-Gletscher beim traditionellen Prolog einen Dreifach-Erfolg gefeiert haben. (riz/sda)