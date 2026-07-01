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England ist gegen Kongo klarer Favorit – stolpern Kane und Co. trotzdem?
Das Wichtigste in Kürze:
- Am Mittwoch sind die Rollen in den Sechzehntelfinals der Fussball-WM in Nordamerika klar verteilt.
- Die Demokratische Republik Kongo sollte für England auf dem Weg zum ersten Titel seit 60 Jahren keine Hürde darstellen. Allerdings sollten Harry Kane und Co. nach dem überraschenden deutschen Aus gegen Paraguay gewarnt sein, keinen Gegner zu unterschätzen.
- Die DR Kongo hat mit dem 1:1 gegen Portugal in der Gruppenphase bereits bewiesen, dass sie auch die grossen des Weltfussballs ärgern kann.
- Anpfiff in Atlanta ist um 18.00 Uhr Schweizer Zeit. Mit watson bist du live dabei.