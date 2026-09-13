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Formel 1 live: Die Premiere in Madrid in Ticker und Stream

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Norris setzt sich in Madrid etwas ab – Verstappen schimpft am Funk

13.09.2026, 14:0613.09.2026, 15:11

Der WM-Stand

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Die Formel 1 feiert am Sonntag (15 Uhr) die Grand-Prix-Premiere auf dem neuen Kurs in Madrid. Von der Pole-Position beim Grossen Preis von Spanien wird Lando Norris starten. Der Weltmeister im McLaren verwies im Qualifying auf der Rennstrecke neben dem Trainingsgelände von Real Madrid WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli von Mercedes auf den 2. Platz.

Weil der Kurs sehr schnell und eng ist und kaum Auslaufflächen bietet, besteht eine erhöhte Unfallgefahr. Zudem ist offen, wie sich die Reifen über die Renndistanz von mehr als 300 Kilometern verhalten werden. Hier kannst du das Rennen im Liveticker und im SRF-Stream verfolgen. (nih/sda)

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Alle Fahrer der aktuellen Formel-1-Saison und ihre Bilanzen

Lando Norris (26, McLaren): Weltmeister, 152 Rennen, 11 Siege, 44 Podien. Stand: 6. März 2026.
quelle: www.imago-images.de / imago images
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