Ski live: Super-G in St. Moritz mit Lindsey Vonn in Ticker und TV

In der Vorwoche startete Lindsey Vonn bei der Abfahrt in Beaver Creek noch als Vorfahrerin und glänzte dort gleich mit einer vom SRF gemessenen Topzeit. Nun ist die 40-jährige US-Amerikanerin zurück im Weltcup – ihr erstes Rennen nach ihrer fünfjährigen Pause ist der Super-G in St. Moritz. Dort tritt sie mit einer Wildcard an und darf deshalb mit der Startnummer 31 starten, von derselben Regel profitierte schon Marcel Hirscher.

Abfahrt Männer: Justin Murisier trumpft am 6. Dezember 2024 gross auf und feiert in der Abfahrt von Beaver Creek seinen ersten Weltcupsieg überhaupt.

Davos befindet sich kurz vor dem Spengler Cup in einem Tief. Die Bündner verloren nach dem 0:3 am Mittwoch gegen die SCL Tigers auch die zweite Partie nach der Nationalmannschaftspause, diesmal 1:3 gegen Lausanne. Beide Spiele trug der HCD zu Hause aus. Zwar ging der Schweizer Rekordmeister dank Adam Tambellini (37.) in Führung, jedoch glich der LHC durch Joël Genazzi nur 75 Sekunden später zum 1:1 aus. Dabei sah der Davoser Goalie Sandro Aeschlimann alles andere als gut aus. Im letzten Drittel schossen Benjamin Bougro (44.) und Tim Bozen (60.) die Gäste zum Sieg. Die ersten beiden Saisonduelle hatte Davos, das in den letzten fünf Partien bloss drei Treffer in der regulären Spielzeit zu Stande brachte, gewonnen.