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In den Alpen tobt der Kampf ums Tour-Podest

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Die 18. Etappe der Tour de France ist die erste von drei schweren Teilstücken in den Alpen. Sie führt über 185 Kilometer von Voiron nach Orcières-Merlette – die letzten 50 geht es fast nur bergauf. Insgesamt sind knapp 4000 Höhenmeter zu bewältigen.

Im Gesamtklassement hat Tadej Pogacar einen komfortablen Vorsprung von 4:32 Minuten auf Remco Evenepoel. Spannend könnte der Kampf um Rang 3 werden: Isaac Del Toro aus Pogacars Mannschaft belegt ihn mit 6:51 Minuten Rückstand, Frankreichs 19-jährige Hoffnung Paul Seixas liegt lediglich zwanzig Sekunden hinter dem Mexikaner.

Del Toro vor Seixas. Bild: keystone

Der Schweizer Blick richtet sich auf Yannis Voisard. Der Jurassier belegt in der Gesamtwertung Rang 10 und will diesen bis ins Ziel am Sonntag in Paris verteidigen.