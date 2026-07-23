Liveticker
In den Alpen tobt der Kampf ums Tour-Podest
Die 18. Etappe der Tour de France ist die erste von drei schweren Teilstücken in den Alpen. Sie führt über 185 Kilometer von Voiron nach Orcières-Merlette – die letzten 50 geht es fast nur bergauf. Insgesamt sind knapp 4000 Höhenmeter zu bewältigen.
Im Gesamtklassement hat Tadej Pogacar einen komfortablen Vorsprung von 4:32 Minuten auf Remco Evenepoel. Spannend könnte der Kampf um Rang 3 werden: Isaac Del Toro aus Pogacars Mannschaft belegt ihn mit 6:51 Minuten Rückstand, Frankreichs 19-jährige Hoffnung Paul Seixas liegt lediglich zwanzig Sekunden hinter dem Mexikaner.
Der Schweizer Blick richtet sich auf Yannis Voisard. Der Jurassier belegt in der Gesamtwertung Rang 10 und will diesen bis ins Ziel am Sonntag in Paris verteidigen.