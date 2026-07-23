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Tour de France live im Stream und Ticker: Die 18. Etappe am Donnerstag

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In den Alpen tobt der Kampf ums Tour-Podest

23.07.2026, 11:1923.07.2026, 11:21

Die 18. Etappe der Tour de France ist die erste von drei schweren Teilstücken in den Alpen. Sie führt über 185 Kilometer von Voiron nach Orcières-Merlette – die letzten 50 geht es fast nur bergauf. Insgesamt sind knapp 4000 Höhenmeter zu bewältigen.

Bild
grafik: le tour

Im Gesamtklassement hat Tadej Pogacar einen komfortablen Vorsprung von 4:32 Minuten auf Remco Evenepoel. Spannend könnte der Kampf um Rang 3 werden: Isaac Del Toro aus Pogacars Mannschaft belegt ihn mit 6:51 Minuten Rückstand, Frankreichs 19-jährige Hoffnung Paul Seixas liegt lediglich zwanzig Sekunden hinter dem Mexikaner.

epa13119082 Mexican cyclist Isaac del Toro (R) of UAE Team Emirates XRG in action to cross the finish line in second place ahead of French cyclist Paul Seixas of Decathlon CMA CGM Team during Stage 14 ...
Del Toro vor Seixas.Bild: keystone

Der Schweizer Blick richtet sich auf Yannis Voisard. Der Jurassier belegt in der Gesamtwertung Rang 10 und will diesen bis ins Ziel am Sonntag in Paris verteidigen.

Yannis Voisard ist an der Tour de France als erster Schweizer seit Jahren auf Top-Ten-Kurs
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Abrashi vor seiner wohl letzten Saison: «Wir haben einen Scheiss gemacht»
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Amir Abrashi: Die letzten drei Jahre waren brutal. Man vergisst ab und zu, dass man noch eine Familie und ein Leben hat. Eine Zeit lang dachte ich, es geht nur um Fussball, um GC, fertig. Aber das Umfeld leidet mit. Meine Frau merkte, wie riesig der Druck zum Saisonende war. Es waren brutale Spiele und ich war irgendwann auch zu Hause nur noch abwesend. Ich habe mich gefragt, ob das für die Zukunft noch gut ist. Gerade, weil ich vor zwei Monaten erstmals Vater wurde.
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