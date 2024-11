Super League live: FC Zürich – YB und FC Basel – FC Winterthur im Ticker

Liveticker

Leader empfängt Meister – gelingt YB beim FCZ ein weiterer Sieg? +++ FCB trifft auf Winti

Am Samstag hoffen die Young Boys, dass sie zum ersten Mal in dieser Saison einen zweiten Sieg in Folge schaffen. Drei Tage nach dem 3:2 gegen den FC Basel gastiert der Schweizer Meister um 18 Uhr beim Leader FC Zürich. Die Zürcher sind mit drei Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Ligaspielen aber ebenfalls in deiner guten Form und könnten die YB-Hoffnungen gleich wieder dämpfen.

Gleichzeitig spielt der FCB daheim gegen den FC Winterthur, bei dem seit einem guten Monat mit Fabian Frei eine FCB-Ikone im Mittelfeld den Takt vorgibt. Das Duell hatte es bereits am letzten Samstag gegeben. Auf der Schützenwiese glänzte Xherdan Shaqiri beim 6:1-Sieg seiner Basler mit zwei Toren und drei Assists inklusive eines direkt verwandelten Exkballs.

Beide Spiele verfolgst du ab 18 Uhr hier im Liveticker.