Es wurde gerannt, geflogen und gejubelt – das waren die besten Momente vom Super10Kampf

Der Wettkampf, der jeweils von der Schweizer Sporthilfe organisiert und durch den wichtiges Geld für die Organisation gesammelt wird, konnte auch dieses Jahr ein hochklassiges Line-up von 24 Sportlern und Sportlerinnen bieten. So traten beispielsweise Chiara Leone, Olympiasiegerin im Sportschiessen, Stabhochsprung-Europameisterin Angelica Moser und Schwingerkönig Joel Wicki am Wettkampf an.

Starkes Zeichen von Bern – Servette beendet Niederlagenserie – Davos siegt in Rappi

In den vier Partien vom Freitag in der National League gibt es je zwei Heim- und Auswärtssiege. Die Fakten.

Bern startete nach sieben Niederlagen in den neun vorangegangenen Partien optimal ins Heimspiel gegen Lausanne und feierte mit 7:2 einen Kantersieg. Simon Moser brachte die Gastgeber in der 3. Minute mit dem ersten Torschuss in Führung, vier Minuten später doppelte er nach. Es war für den 35-Jährigen der 23. Doppelpack in der höchsten Liga. Zwar verkürzte der LHC in der 10. Minute dank Aurélien Marti auf 1:2, jedoch setzte der SCB in den letzten zwei Dritteln zur Gala an. Das 4:1 (33.) und 7:1 (51.) erzielte der Amerikaner Austin Czarnik, der sich zudem einen Assist gutschreiben liess. Bern feierte den dritten Heimsieg in Serie gegen Lausanne, das vier der fünf vorangegangen Partien gewonnen hatte.