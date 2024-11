NHL: Niederreiters Jets weiter nicht zu bremsen

Die Winnipeg Jets sind in dieser frühen Phase der NHL-Saison kaum aufzuhalten. Das Team von Nino Niederreiter feiert beim 6:2 in Columbus seinen zehnten Sieg im elften Spiel.

Nikolaj Ehlers, Stürmer der Winnipeg Jets, feiert seinen zweiten Treffer gegen die Columbus Blue Jackets. Bild: keystone

Winnipeg, das seine ersten acht Partien in dieser Meisterschaft gewonnen hatte, erzwang die Entscheidung dank eines Hattricks von Nikolaj Ehlers, dem Sohn von Visp-Trainer Heinz Ehlers.

Nino Niederreiter, der zwei Tage zuvor in Detroit sein fünftes Saisontor erzielt hatte, blieb ohne Skorerpunkt. Der Bündner kam auf drei Torschüsse, diese wurden jedoch alle vom früheren Lugano-Goalie Elvis Merzlikins pariert.

Hischiers Serie gerissen

Nico Hischier, mit zehn Treffern zweitbester Torschütze der Liga, blieb für einmal wieder ohne Torerfolg, nachdem er in den letzten vier Partien stets getroffen hatte. Der Walliser kassierte mit den New Jersey Devils in Calgary eine 0:3-Niederlage, wobei die Partie lange Zeit ausgeglichen war.

Nach torlosen 54 Minuten sorgten die Flames im Duell mit ihrem Ex-Goalie Jacob Markström mit einem Doppelschlag innert 28 Sekunden für die Entscheidung. Hischier beendete das Spiel mit einer Minus-2-Bilanz, ebenso wie Timo Meier. Ihr Schweizer Teamkollege Jonas Siegenthaler stand bei Minus 1.

Auch für Janis Moser und Tampa Bay war es ein komplizierter Abend. Der Berner Verteidiger verlor mit den Lightning bei den Minnesota Wild 3:5. Beim siegreichen Heimteam glänzte einmal mehr der Russe Kirill Kaprisow (2 Tore, 1 Assist), der in dieser Saison bereits 21 Skorerpunkten gesammelt hat. (sda)