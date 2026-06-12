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Südkoreaner Son oder Tscheche Schick – wer schiesst sein Team zum ersten WM-Sieg?

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Mit dem mexikanischen 2:0-Sieg gegen Südafrika ist die Fussball-Weltmeisterschaft 2026 eröffnet. In der Gruppe A geht es am Auftakttag gleich noch weiter. Um 4 Uhr Schweizer Zeit treffen Südkorea und Tschechien im mexikanischen Zapopan westlich von Guadalajara aufeinander. Für die Teams der Offensivstars Heung-min Son und Patrick Schick könnte es schon ein wegweisendes Spiel für das Turnier sein. Die beiden Nationen dürften sich nämlich gemeinsam mit Mexiko um die ersten drei Plätze streiten.

Hier kannst du die Partie im Liveticker und im Stream vom SRF verfolgen – wenn du denn schon (oder noch) wach bist.