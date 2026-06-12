Mexikanische Fans mit den typischen Sombreros beim Eröffnungsspiel. Bild: keystone

Kommentar

Mexiko hat gezeigt, wo das Herz dieser WM schlägt

Zum Auftakt der Fussball-WM hat Mexiko Südafrika 2:0 geschlagen – viel schöner war aber, wie die Fans mit ihrer Begeisterung für Gänsehautstimmung sorgten.

Niklas Helbling Folge mir

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Drei Nationen sind Gastgeber der Fussball-Weltmeisterschaft 2026: Kanada, Mexiko und die USA. Die meisten Spiele finden in den elf Stadien in den USA statt, ab dem Viertelfinal wird nur noch in den Vereinigten Staaten gespielt. Dennoch ist spätestens nach dem Eröffnungsspiel klar: Das Herz dieser WM schlägt in Mexiko.

Das liegt nicht nur am legendären Aztekenstadion, das Franz Beckenbauer mal in einer Reihe mit dem Maracana und dem Wembley nannte und sagte: «Wer nie dort gespielt hat, hat nie Fussball gespielt.» Die USA mag grössere und modernere Stadien haben – aber das schönste Fussballstadion an dieser WM steht in Mexiko-Stadt.

Kaiser Franz sollte man nicht widersprechen: Das Aztekenstadion ist eines der schönsten der Welt. Bild: keystone

Darüber hinaus wird Fussball in Mexiko geatmet, während die anderen beiden Gastgeber mit Football einen anderen Sport assoziieren und mit Fussball historisch gesehen nur wenig anfangen können. Das zeigte sich schon Stunden vor dem Spiel, als die Fans zu Tausenden in Richtung des Fussballtempels gepilgert sind. Viele Fans trugen dabei Sombreros, die sie im Stadion schon vor dem Spiel durch die Luft warfen. Ein wunderschönes Bild.

Die riesige Euphorie sorgte dann schnell für einen weiteren Gänsehautmoment. Gemeinsam mit Sänger Alejandro Fernandez sangen fast alle der 80'824 Zuschauerinnen und Zuschauer im Aztekenstadion die mexikanische Hymne lautstark mit.

Damit zündeten sie auch ihr Team an, das stark loslegte und nach neun Minuten durch Julian Quiñones in Führung ging, woraufhin das altehrwürdige Stadion erneut zum Beben gebracht wurde.

Der Jubel nach dem Tor von Julian Quiñones war riesig. Video: SRF

In den vollen Fanzonen und bei den Public Viewings kochte die Stimmung nach dem frühen Führungstor ebenfalls über.

Dieses war gar über die Landesgrenzen hinaus zu hören. So versammelten sich auch in US-Städten Tausende Mexikanerinnen und Mexikaner, um das Spiel zu verfolgen.

In San Diego jubelten ebenfalls zahlreiche Mexikanerinnen und Mexikaner. Bild: keystone

Von der Tatsache, dass sie keine Tickets für das Spiel bekommen hatten – ob es daran lag, dass diese zu teuer oder andere Fans schlicht schneller waren –, liessen sich viele Fans ebenfalls nicht davon abhalten, zum Aztekenstadion zu kommen. Bei diesem historischen Moment wollten sie unbedingt so nahe wie möglich dabei sein. Erstmals seit 1986 findet eine WM in Mexiko statt, nach 1970 ist das wichtigste Fussballturnier zum dritten Mal dort zu Gast.

Und dass die 133 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner den verbindenden Geist der Weltmeisterschaft verstanden haben, zeigten sie ebenfalls schon beim Eröffnungsspiel. Mitten in Tausenden Mexiko-Fans schaute auch ein Südkoreaner mit, der wohl auf das Spiel seines Teams gegen Tschechien wartete. Dabei fand er eine Menge Freunde, die ihn hochleben liessen.

Es ist ein Bild, von dem sich auch einer von Mexikos Co-Gastgebern etwas abschneiden kann. Eine WM sollte nämlich einen und nicht spalten.