Liveticker

YB kann den letzten Schritt zum nächsten Meistertitel machen

Mehr «Sport»

Die Young Boys können den nächsten, vielleicht schon letzten Schritt zur erfolgreichen Titelverteidigung machen. Der Leader empfängt den Tabellendritten Lugano zum Spitzenspiel der 35. und viertletzten Runde.

Gewinnt YB, ist Lugano definitiv aus dem Titelrennen ausgeschieden und vergrössert sich der Vorsprung der Berner auf Servette vorübergehend auf elf Punkte. Servette müsste dann am Sonntag in St.Gallen gewinnen, damit YB nicht schon am Sonntag als Meister feststeht.