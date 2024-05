Schiedsrichter Szymon Marciniak mit Bayern-Torhüter Manuel Neuer. Bild: keystone

Aufregung um Real-Madrid-Nécessaire in der Kabine des umstrittenen Bayern-Schiris

Das abgepfiffene Bayern-Tor beim Halbfinal-Aus in der Champions League in Madrid erhitzt weiter die Gemüter. Nun tauchte ein Video auf, das einen Bezug des Schiedsrichters zu den «Königlichen» belegen soll.

Florian Vonholdt / t-online

Ein Artikel von

Szymon Marciniak dürfte seit Mittwoch unruhige Nächte gehabt haben. Der polnische Unparteiische nahm dem FC Bayern mit seinem verfrühten Abseitspfiff im Halbfinal-Rückspiel der Champions League bei Real Madrid die Chance auf den Ausgleich. So schied der deutsche Rekordmeister durch die 1:2-Niederlage aus.

Der vermeintliche Ausgleich der Bayern zum 2:2, der nicht zählte. Video: SRF

Die anschliessende Schiedsrichter-Kritik von Bayerns Spielern, Fans und Funktionären fiel heftig aus. Dabei reagierte Marciniak, der sowohl den WM-Final 2022 als auch das letztjährige Endspiel der Königsklasse souverän leitete, nur auf das Signal seines Assistenten an der Linie, Tomasz Listkiewicz.

Was soll dieses Nécessaire?

Der unterbrach den noch laufenden Angriff der Bayern viel zu früh, indem er die Fahne hob. Obwohl sich Listkiewicz für seinen Fehler entschuldigte, wie Bayerns verhinderter Torschütze Matthijs de Ligt nach der Partie bestätigte, glauben einige Fans nicht an einen unglücklichen Fehler. Sondern eher an einen Real-Bonus durch die Schiedsrichter.

Passend dazu tauchte nun ein Videoausschnitt im Internet auf, der Marciniak als heimlichen Fan von Real Madrid outen soll. Verbreitet wurde dieser unter anderem von einem X-Kanal namens «Zona Blaugrana», der Reals Erzrivale FC Barcelona nahesteht.

Die Aufnahme stammt aus einer Dokumentation über Schiedsrichter Marciniak, die vom polnischen Sportsender Canal+ produziert und vor rund zwei Jahren veröffentlicht wurde. Sie zeigt ihn in der Schiedsrichterkabine nach einem Spiel der polnischen Liga zwischen Jagiellonia Bialystok und Wisla Krakau aus dem November 2021.

Besitzer nicht bekannt

Dabei wird ein Detail sichtbar, das viele Fans verwunderte: Auf einer Massagebank befindet sich gut erkennbar ein Nécessaire, auf dem das Vereinswappen von Real Madrid gross aufgedruckt ist.

Nicht auszumachen ist jedoch, wem dieses Accessoire der «Königlichen» gehört. Einen Beweis dafür, dass es Marciniaks Beutel ist, gibt es nicht. Er könnte auch einem seiner Assistenten, die an dem Tag andere waren, als am Mittwoch in Madrid. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass sie dem vierten Offiziellen oder einem anderen Mitarbeiter des polnischen Verbands gehört.

Fragwürdig ist in jedem Fall, was das Real-Nécessaire überhaupt in einer Unparteiischen-Kabine zu suchen hat. Auch wenn unklar ist, ob und was Marciniak damals damit zu tun hatte: Nach den Vorkommnissen von Mittwoch trägt das Auftauchen dieses Videos sicher nicht zur Beruhigung der Gemüter bei. Das aber war wohl auch im Interesse der Barcelona-Fankanäle.