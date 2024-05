Julian Alvarez feiert den letzten Treffer von ManCity im Craven Cottage. Bild: keystone

Manchester City legt im Titelduell mit Arsenal mit klarem Sieg bei Fulham vor

Premier League

Fulham – Manchester City 0:4

Triple-Sieger Manchester City hat sich wieder an die Tabellenspitze gesetzt. Auswärts in London war Verteidiger Josko Gvardiol Doppeltorschütze.

Arsenal, aktuell mit gleich vielen Spielen, kann sich am Sonntag wieder auf Platz 1 setzen. Es spielt um 17.30 Uhr im Old Trafford gegen den alten, tief gefallenen Rivalen Manchester United.

Die Vorteile im Titelrennen liegen dennoch bei ManCity, das mit zwei Siegen in den letzten zwei Spielen aus eigener Kraft zum vierten Mal in Folge englischer Meister werden kann. Am Dienstag ist die Mannschaft von Pep Guardiola bei Tottenham zu Gast, am kommenden Sonntag in der letzten Runde empfängt sie West Ham United.

Fulham – Manchester City 0:4 (0:1)

Tore: 13. Gvardiol 0:1. 59. Foden 0:2. 71. Gvardiol 0:3. 97. Alvarez (Penalty) 0:4. - Bemerkungen: Manchester City mit Akanji. 96. Gelb-Rote Karte gegen Diop (Fulham).

(ram/sda)