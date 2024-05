YB unterliegt Lugano – die Meisterfeier in Bern muss vertagt werden

YB-Goalie von Ballmoos ärgert sich über das letztlich entscheidende Gegentor. Bild: keystone

YB zero points – Lugano schlägt in Bern zu und vertagt die Meister-Entscheidung

Die Young Boys werden noch nicht an diesem Wochenende Schweizer Meister. Stattdessen hat der FC Lugano seine letzte Chance genutzt, um es vielleicht noch einmal spannend zu machen. In der Abstiegsrunde wehrte sich Stade Lausanne-Ouchy gegen die wohl unvermeidliche Relegation.

YB – Lugano 0:1

Die Young Boys werden an diesem Wochenende noch nicht Meister. Der FC Lugano gewinnt erstmals seit 2017 bei YB und kommt wieder bis auf sechs Punkte an den Leader der Super League heran.

Auch nach der siebten Saisonniederlage, der zweiten im heimischen Wankdorf, bleiben die Young Boys indes klar in der besten Position, um Meister zu werden. Selbst wenn Servette am Sonntag in St.Gallen gewinnt, beträgt der Vorsprung des Titelverteidigers drei Runden vor Schluss noch fünf Zähler. Das heisst: Aus den letzten drei Spielen – daheim gegen St.Gallen und Winterthur sowie auswärts gegen Servette – reichen dank dem deutlich besseren Torverhältnis gegenüber der Konkurrenz vier Punkte zum Titelgewinn.

Chance vertan: Cedric Itten kann es nicht fassen. Bild: keystone

Nichtsdestotrotz hätte YB vor den 31'500 Zuschauern diesen Rückschlag gern verhindert und das mögliche Meister-Wochenende lanciert. Dafür erwachte die Mannschaft von Joël Magnin im Spitzenspiel aber etwas spät. Erst nach der Pause spielten die Berner ihre Angriffe präziser und kamen zur einen oder anderen Torchance, vor allem nach Impulsen von Meschack Elia. Nach seinen Vorlagen scheiterten Cedric Itten (49.) und Jaouen Hadjam (65.) aus guten Positionen.

Lugano zeigte ein cleveres Spiel mit guten Kontern vor der Pause und einer überzeugenden Defensive in den zweiten 45 Minuten. Dem Tessiner Cupfinalist kam entgegen, dass er mit seiner ersten Torchance gleich traf: Der wieder als Rechtsverteidiger aufgelaufene Ousmane Doumbia köpfelte eine Freistoss-Flanke von Anto Grgic nach 12 Minuten ins Tor.

Das Tor des Abends durch Doumbia. Video: SRF

Lugano, das vor einer Woche gegen den FC St.Gallen die erste Niederlage seit Februar kassiert hatte, bewies, dass es sich von der Pleite nicht vom Kurs abbringen lassen wird. Für das Team von Mattia Croci-Torti steht in den nächsten Wochen im Duell mit Servette viel auf dem Spiel: Der 2. Platz berechtigt zur Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation, und am 2. Juni soll gegen die Genfer der zweite Cupsieg in den letzten drei Jahren realisiert werden.

Young Boys – Lugano 0:1 (0:1)

31'500 Zuschauer. - SR Fähndrich.

Tor: 12. Doumbia (Grgic) 0:1.

Young Boys: von Ballmoos; Janko, Camara, Amenda (70. Husic), Hadjam (84. Blum); Niasse (70. Ugrinic), Lauper, Lakomy (63. Imeri); Elia, Itten, Colley (63. Mvuka).

Lugano: Saipi; Doumbia, Mai, Hajdari, Martim Marques (74. Valenzuela); Grgic, Mahmoud (67. Sabbatini); Steffen, Bislimi (74. Macek), Bottani (63. Cimignani); Celar (63. Vladi).

Bemerkungen: Verwarnungen: 4. Lauper, 58. Bislimi, 64. Niasse, 76. Cimignani, 83. Sabbatini.

SLO – Yverdon 3:1

Stade Lausanne-Ouchy wehrt sich vorerst erfolgreich gegen den sich ankündigenden Abstieg. Das Schlusslicht kam im Waadtländer Duell gegen Yverdon zum benötigten Sieg.

Zwei Tore von Liridon Mulaj in der Schlussviertelstunde brachten SLO das 3:1 und damit den sechsten Saisonsieg. Mulaj traf mit einem Traumschuss aus 30 Metern (77.) und mit einem Flugkopfball (87.). Die kleine Hoffnung auf den Klassenerhalt lebt damit weiter. Der Rückstand auf die Grasshoppers, die den Barrage-Platz belegen, beträgt noch acht Punkte. Zu holen sind bis Saisonende noch neun Zähler.

Mulajs herrlicher Weitschusstreffer zum 2:1. Video: SRF

Auch wenn es für eine zweite Saison in der höchsten Spielklasse wohl kaum reichen wird, zeigte Stade Lausanne-Ouchy ein schönes Aufbäumen, nachdem am Freitagabend erst das späte Luzerner Tor gegen GC den Abstieg verhindert hatte. Nach der Pause suchten die Lausanner gegen Yverdon den Sieg, verschossen durch Alban Ajdini einen Penalty, bevor Rayan Kadima den anschliessenden Corner von Mulaj mit dem 1:0 veredelte.

Yverdon traf nur drei Minuten nach der erstmaligen Führung der Gastgeber durch den nun 13-fachen Saisontorschützen Kevin Carlos zum 1:1. Der Spanier schloss in der Torschützenliste damit zum Führenden Zan Celar auf. In der Tabelle geht es für Yverdon um nichts mehr.

Die SLO-Spieler feiern Liridon Mulaj nach dessen Tor zur 2:1-Führung. Bild: keystone

Stade Lausanne-Ouchy – Yverdon 3:1 (0:0)

SR Thies. - Tore: 66. Kadima (Mulaj) 1:0. 69. Kevin Carlos (Lungoyi) 1:1. 77. Mulaj (Damascan) 2:1. 87. Mulaj (Gassama) 3:1.

Stade Lausanne-Ouchy: Da Silva; Gassama, Kadima, Hajrulahu, Pos, Heule; Ajdini (79. Garcia), Bayard, Qarri (90. Akichi), Mulaj (88. Eberhard); Damascan (79. Abi).

Yverdon: Bernardoni; Christian Marques (87. Maurin), Del Fabro (76. Mauro Rodrigues), Kamenovic; Sauthier, Liziero, Olesen (61. Alves), Céspedes, Le Pogam; Kevin Carlos, Mahious (61. Lungoyi).

Bemerkungen: 66. Bernardoni hält Penalty von Ajdini. Verwarnungen: 31. Pos, 42. Sauthier, 64. Damascan, 73. Gassama, 78. Bernardoni.

