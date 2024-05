Bedard führt Kanada an der Eishockey-WM in Prag zu einem Auftaktsieg

Connor Bedard feiert mit seinen Kollegen ein Tor. Bild: keystone

Bedard führt Kanada zu Startsieg – die WM hat trotzdem eine erste kleine Überraschung

Gruppe A

Grossbritannien – Kanada 2:4

Nummer-1-Draft Connor Bedard war Matchwinner für Kanada. Der Titelverteidiger lancierte sein Turnier mit dem erwarteten Sieg gegen Grossbritannien, ohne dabei gross zu glänzen. Bedard, der bei den Chicago Blackhawks schon eine starke erste NHL-Saison absolviert hatte, erzielte im Mitteldrittel zwei Tore innert vier Minuten.

Aussenseiter Grossbritannien verkaufte seine Haut teuer. In der dritten Minute schoss Liam Kirk das vermeintliche 1:0, das wegen Goaliebehinderung allerdings aberkannt wurde. Der Schiedsrichter sorgte dabei für kurzzeitige Konfusion, weil er zunächst nach Videokonsultation bekannt gab, das Tor zähle, nur um sich dann sofort zu korrigieren und den richtigen Bescheid mitzuteilen.

Ja ist es jetzt ein Tor oder nicht?! Video: SRF

Aufgehoben war nicht aufgeschoben: In der achten Minute traf Kirk erneut, und dieses Mal zählte sein 1:0. Es war zugleich das erste Tor einer britischen Nationalmannschaft gegen Kanada seit 30 Jahren. Das stachelte die «Ahornblätter» an, in der Folge konnten sie einen Gang zulegen. Das letzte Drittel ging dann allerdings dank eines sehenswerten Treffers von Ben O'Connor an die Briten – ein Teilerfolg, der ihnen im Abstiegskampf Mumm verleihen dürfte.

Gruppe B

Frankreich – Kasachstan 1:3

Frankreich war in diesem Duell eher zu favorisieren, hatte es doch letztmals vor zwei Jahrzehnten gegen Kasachstan verloren. Doch die Asiaten agierten cleverer: Nach dem Rückstand schossen sie zwei Mal von hinten den französischen Keeper an und ihr drittes Tor war ein «Buebetrickli». (ram)