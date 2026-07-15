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Messi trifft erstmals auf England – zieht Argentinien erneut in den WM-Final ein?
- England und Titelverteidiger Argentinien ermitteln am Mittwoch (21.00 Uhr Schweizer Zeit) in Atlanta den zweiten WM-Finalisten. Für England wäre es der erste WM-Final seit dem einzigen Titel 1966, für Lionel Messi der dritte im sechsten Anlauf.
- Wegen des Falklandkrieges im Jahr 1982 birgt die Partie politische Brisanz. Letztmals duellierten sich die beiden Länder in einem Testspiel vor 21 Jahren (3:2-Sieg England).
- Argentinien setzte sich im Viertelfinal ausgerechnet gegen die Schweiz durch. In der Verlängerung konnten die Südamerikaner in Überzahl für die Entscheidung sorgen. Auch die Engländer mussten im Viertelfinal in die Verlängerung. Gegen Norwegen erzielte Jude Bellingham dann den entscheidenden Treffer.
- Der Sieger des Halbfinals trifft am Sonntag im grossen Final auf Spanien. (riz/sda)