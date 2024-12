ZSC und Servette kämpfen um den Halbfinal der Champions Hockey League

Emotionaler Moment an der Darts-WM: Spieler bricht auf der Bühne in Tränen aus

Lian Bichsel schlägt in der NHL so richtig ein. Dem 20-jährigen Verteidiger gelingt im dritten Spiel in der weltweit besten Liga bereits das zweite Tor. Dieses Mal siegen seine Dallas Stars auch – so wie Pius Suter mit Vancouver.

Lian Bichsel 1 Tor, 1 Schuss, 4 Checks, 16:31 TOI